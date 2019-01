Preocupación en el área de salud provincial: asisten a niños quemados y con amputaciones

Fotos ACCIDENTES. El lavarropa es un enemigos de los niños. Las lesiones que ocasiona por lo general son graves.

05/01/2019 -

El inicio de las vacaciones no fue feliz para varias familias santiagueñas. El hecho que los niños estén en casa más tiempo debido a que no tienen clases, sumado a que se encuentran solos o al cuidado de un hermano mayor, generó graves consecuencias. En las últimas semanas en el Centro Provincial de Salud Infantil "Eva Perón", asistieron a varios niños con lesiones delicadas e incluso con amputación de parte de sus miembros superiores como resultado de haber metido el brazo en el secarropa en pleno funcionamiento.

Preocupación

Esta situación generó una gran preocupación en el área de salud del centro asistencial desde donde pidieron a los padres un mayor reguardo de sus hijos.

"Hemos visto chicos con fracturas en sus brazos, dedos, e incluso amputación de parte de sus miembros superiores. Algunos fueron internados, otros pasaron directamente a quirófano, y otros a los que no se le pudo salvar el brazo", expresaron.

Situaciones

Asimismo contaron que en muchas oportunidades, los niños lesionados llegan para ser asistidos en compañía de un hermano mayor, un familiar o un vecino, puesto que sus padres estaban ausentes en el momento del hecho.

"Es lamentable ver la situación en la que llegan estos niños. Por eso pedimos a los padres que no dejen solos a los chicos cuando se vayan a trabajar o tengan que salir por algún motivo. Ellos no miden las consecuencias, no saben el peligro al que están expuestos, y por eso terminan en esta situación", agregaron fuentes confiables del Cepsi.