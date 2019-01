La señal E! mostrará el look de los famosos en la alfombra roja

05/01/2019 -

Mañana, a partir de las 18, Ryan Seacrest y Giuliana Rancic serán los grandes anfitriones de E! En Vivo desde la Alfombra Roja, y liderarán las entrevistas más espontáneas y genuinas desde The Beverly Hilton en Beverly Hills, California.

Glenn Close (The Wife), Lady Gaga (A Star is Born), Nicole Kidman (Destroyer), Melissa Mccarthy (Can you ever forgive me?), Viggo Mortensen (Green Book), Christian Bale (Vice), Bradley Cooper (A Star is Born), Sacha Baron Cohen (Who is America?), Jim Carrey (Kidding), Michael Douglas (The Kominsky Method), son sólo algunos de los grandes favoritos que sorprenderán por sus acertados o no tan oportunos atuendos.

La cobertura de E! comenzará a las 18 con "La Cuenta Regresiva para la Alfombra Roja", donde los máximos expertos en moda analizarán todos los detalles fashionistas.