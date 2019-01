Andrea Campbell sumó denuncia contra Darthés

Fotos Andrea Campbell aseguró que nunca más volverá a relacionarse ni con Juan Darthés ni con su esposa, María Leone, a quien también criticó.

05/01/2019 -

"Estábamos muchos matrimonios, yo estaba de espaldas, recién había tenido a (mi hija) Esmeralda. Claramente, no me podía parecer a María (Leone) que tiene un lomazo. Él (por Darthés) vino de atrás y dijo: ‘Vamos a comer’. Me pegó en la cola con mucha intención". Con ese relato, la actriz Andrea Campbell que actualmente participa como panelista del programa "Nosotros a la mañana" se sumó a las denuncias contra el actor que "huyó" a Brasil luego de haber sido acusado por la actriz Thelma Fardín de violarla, hace 10 años, cuando compartían la gira de la tira "Patito Feo", en Nicaragua.

"Yo pegué un salto así, incluso estaba Pablo (Novak, su pareja de ese momento). Darthés me dijo: ‘Uh, me confundí’. Fue una situación incómoda. A mí me hace más ruido ahora. Yo puedo entender que se haya confundido. Meterle semejante mano en la cola a tu mujer en medio de una reunión de Navidad, a mí no me parecía... Pero bueno, ellos tienen sus usos y costumbres. Él me dijo: ‘Perdoname, jajaja, creí que eras María’. Yo tenía 20 kilos más que ella, imposible que fuera María", agregó Campbell.

Si bien en aquel momento, la actriz aseguró que trató de minimizar la situación, a la luz de los hechos actuales, Andrea reflexionó: "Hoy te digo que fue una situación de dominación y de decir: ‘Yo la tengo más grande que todos’. No estoy hablando de una situación de abuso, ni de acoso, sino de decir: ‘Yo, acá, soy el macho alfa en relación a los otros machos de la manada’", dijo.

Y comparó lo que ella misma vivió con lo que sucedió con Calu Rivero, quien sintió que Juan Darthés iba más allá de lo que pedía el guión de las escenas de "Dulce Amor", la exitosa novela que compartían en el 2012. "Es lo mismo que pasó con lo mío. Yo no tenía que interpretarlo como malicioso; por ahí fue una confusión. En un set de filmación se dan situciones confusas. No se interpretó el beso, por ahí la pasión fue más, y respeto lo que dijo Calu", remarcó sobre la primera lectura que hizo de lo que escuchó.

Pero desde que Darthés fue acusado por Thelma Fardín y otras actrices, Campbell cambió su postura sobre el actor. "No le creo y no voy a vincularme más con él ni con ella (por su esposa). Ellos son muy apegados. Hacen como un tándem, y ella vampiriza la fama de él, es una celebrity como él. Son como personas que están un escalón más arriba y funcionan como una sociedad", reveló.