Desnuda, se tiró por la ventana para huir de la violencia de su esposo

Una luchadora profesional tuvo que arrojarse por la ventana, totalmente desnuda, para escapar de la paliza que estaba sufriendo a manos de su marido, quien también es un experto en artes marciales mixtas.

Hacía tiempo que Rachael Ostovich (27) era la víctima de Arnold Berdon, quien en repetidas ocasiones la golpeó con extrema violencia. En ésta oportunidad, la mujer grabó una pelea que tuvo con él, luego de la cual se arrojó sin ropa por el balcón para huir por su vida.

Only on HNN, violent cell phone recording of assault that sent UFC's Rachael Ostovich to hospital w/serious injuries. This recording, mostly audio, is why HPD wanted attempted murder charge for husband, MMA’s Arnold Berdon, prosecutors went w/ assault: https://t.co/7GwrobX5WQ pic.twitter.com/b0JtmddJVT