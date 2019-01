06/01/2019 -

Son las nueve de la mañana. No sé por dónde comenzar. Suspiro, lentamente. Contengo el aire y lo libero. Eso suele ayudarme en estos casos. Aprender a dominar esa porción de aliento que entra y sale. Entra y sale. Manejar el compás de la respiración, trasladar esa armonía a las cosas que me rodean.

La respiración de la casa bajo control. El fin de semana. La cocina está luminosa y revuelta. El sol entra por la ventana con desparpajo. A pocos metros alcanzo a ver un nido en el hueco de un árbol. Ramitas tiernas, hierbas, hojas. Todo ese material orgánico, artesanalmente dispuesto, para cobijar la vida. Cada especie con sus propios estilos de nidos. El viento le mueve los tallos, se mecen, de aquí para allá, ida y vuelta, como si el árbol estuviera respirando.

No quiero perder más tiempo. Hay mucha tarea en la casa.

Comienza. Me siento acompañada por mi voz interior. Comienza, repito. Restituyes el papel higiénico del baño y aprovechas a vaciar los tachos de residuos. Reemplazas las toallas. Es agradable el perfume que queda en el baño. Llenas con agua los cadáveres de las botellas y de las jarras. Ese chorro disciplinado que quedará convertido en manantial de saciedad en las otras bocas rebeldes, cuando se ignoren los vasos. Y te costará comprender, entonces, el porqué de tantos vasos usados por todos lados.

Levantas las prendas del piso. Cuesta agacharse cuando, al mismo tiempo, una retahíla de palabras se junta en la garganta y te muerdes los dientes para dejarlas prisioneras. Que se queden ahí. Mejor que no salgan, porque van a ensuciar peor que esas huellas de la cena esparcidas en los cuartos.

Recuerdas los sinsabores de la oficina. Del mes pasado, de la semana pasada. Siguen ahí. Semana, repites, cuando sientes que está hecha de cinco lunes. Suena el timbre. El celular. Los recuerdos también son acústicos.

Te quedas sentada revisando las boletas. La luz, el gas, el agua. Todo junto. Las fechas juntas. El salario roto. ¿Y el aire? Respiras. Arrastras el suspiro hasta que esa pausa de aire contenido te lleve hacia el mar. Trae la frescura de los pies hundidos en la arena. Aparece una niña curiosa que junta caracolas. El sol se esconde en tu cabeza, quema y arden los ojos. Cegados, se abren. ¡El colegio! ¡No! Es sábado, cierto, te dices. El corazón queda, inútilmente, galopando un rato más.

Sobre la tablita de madera, cortas los pimientos, la cebolla, el ajo. El ajo es especial. Lo aplastas para desvestirlo fácilmente. La tía te enseñó que sacarles el interior a los ajos evita el sabor amargo. Hueles tus dedos, te gusta. Total, los dientes se lavan. Los besos no se renuncian. Qué es verdad de todos esos secretos de la cocina. La cama y la cocina se parecen. Los aromas atraen. Las estrategias sirven para dosificar y nos hacen mezquinos sin motivo. El calor del horno es agradable en invierno. Los abrazos aventajan, son buenos en cada estación.

Los saludos en los grupos de whatsapp se atrasan. Los videos que descargas y eliminas sin ver. Los que eliges ver hacen nudos en el estómago. Hay mejores amigos también en la web. Hay una realidad cibernética que pende de lianas mentirosas.

Ahora, igual que antes, se despertarán cada tres horas. Comerán y seguirán domesticando la horizontalidad de los colchones. Los hijos crecen cuando duermen. Duermen más, crecen más, comen más o comen menos.

Los que se levantan no son tus hijos. Los niños dulces, tiernos, con olor a bebé en los piecitos que les masticas en broma, no están. Los buscas. No te responden. Crees, de tanto en tanto, que puedes verlos adentro de esos monstruos. Tienen la voz deformada, las extremidades largas, las creencias revueltas, las incertezas todas juntas. Los pies huelen distinto. Insistes, siempre insistes en todo. Dispones de la artillería necesaria. Al menos estas convencida de eso. No te van a ganar nunca, se van a ir y, entonces, volverán tus hijos.

Salen. No vuelven, ya es tarde, es demasiado temprano. Las madrugadas duelen. Te fijas en la hora de la última conexión. Les has pedido que no deshabiliten las confirmaciones de lectura. Igual, te clavan el visto. Los celulares sirven también para mantenernos incomunicados, reniegas. Quieres esconder, debajo de la almohada, la fábrica de hipótesis nefastas. El ojo abierto de las madres que te cuelga en la espalda.

El domingo es una pausa ancha. La estación de los libros que te dejan leer. Los mates tibios, fríos, amargos, solitarios porque el tiempo se arruga junto al tacho de la ropa.

Qué hice mal. Qué no hice. Sabes que las culpas tienen una intermitencia exagerada.

¿Ya termina este año? Regresan las fiestas y aprendiste que la tolerancia y el servicio son los mejores regalos. Piensas en la mesa. El mantel. La comida. La gente extraña que también es de la familia. Los árboles arropados y los hombres desnudos.

Te quedas pensando en la desnudez. Hace cuánto que no ves tu cuerpo. Ahí ya no están las curvas sinuosas ni las praderas verdes. Igual, conservas los tesoros y los planes postergados.

No nos cuentan cómo cuesta armar un pesebre. Y mantenerlo activo los quinientos treinta y siete días del año.

Quedan pocas ramitas tiernas, hierbas, hojas. Todo ese material orgánico, artesanalmente dispuesto, ya casi es un hueco. Te das vuelta y por la ventana ves que ya no entra tanta luz.

Respiras, contienes el aire y lo libera. Eso suele ayudarte en estos casos. Aprendes a dominar esa porción de aliento que entra y sale. Entra y sale. Manejas el compás de la respiración, trasladas esa armonía a las cosas que te rodean. Al silencio de la casa vacía.

Ya van a volver, esperas. Esperas. Tardan. Te quedas esperando, conjugas un verbo que no muestra que estás haciendo algo. Qué gerundio inútil, repites, mientras sigues esperando.

Te hablas en tercera persona para escuchar. O para no escuchar, para no ver ni sentir la casa sin pulso. Que sea de otra madre la respiración agitada, descontrolada en ese hueco.

Ese hueco del árbol sin nido... así, todo en minúsculas, para que luzca más pequeño y para que duela menos.