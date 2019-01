06/01/2019 -

Pocho es un duende que hace años me roba las medias del pie izquierdo. Es chiquito y de ojos grandes, en su mundo todos son chiquitos, pero no son petisos. Tiene una novia, chiquita también, la Ubaldina. Ella tiene el pelo rojo y la sonrisa enorme. Viven en una casa de paredes rayadas en turquesa y naranja. Miran los atardeceres desde la terraza de color azul de medias de algún pie derecho. Sobreviven al aburrimiento planeando estrategias para futuros robos y sueñan con poder robar algún día un par de medias completo. El gran sueño de Pocho es poder construir una casa más grande toda de paredes hechas con pares de medias completas, para eso tiene que planear un gran robo, pero no un robo con el que pueda ir preso, los duendes nunca van presos, además a quién le podría importar una media agujereada de un pie izquierdo, a él le divertía espiar por la ventana o por algún huequito de la pared la cara de desconcierto que sufrían los humanos cuando se levantaban y no encontraban su media izquierda.

Pocho y la Ubaldina creían que los amaneceres eran rojos, será porque cuando abrían los ojos temprano en la mañana una media de color carmín cubría parte de la ventana, recién al mediodía cuando se levantaban caían en la cuenta que el cielo era azul, acaso porque era de las pocas cosas que no podían robarse por las noches en medio de aquellos atados desparejos de medias.

Circulaban en un auto chiquito de color berenjena, con vidrios polarizados y parabrisas de medias negras. Viajaban distancias cortas, casi las mismas que recorre el corazón cuando se deja dominar por la emoción. Entonces andaban con el pelo al viento y los ojos de par en par, siempre puestos en el horizonte, no más lejos de cada día.

Pocho estaba enojado, en su barrio todo de medias, decían que sus robos nocturnos eran robos hormigas, el respetaba enormemente a las hormigas, ya que para él alguien que trabaja en silencio y durante varias horas para construir su casa y llevar comida a la misma , no eran seres para despreciar ni mucho menos desprestigiar. Recordaba con mucho cariño a un antiguo amigo hormiga que en muchas ocasiones le había construido senderos por donde el circularía por las noches, y también a sus amigas las luciérnagas que amorosamente le iluminaban su terraza azul casi la mayoría de las noches.

Sin embargo en noches sin luna le gustaba moverse por las calles en su autito color berenjena mientras le contaba antiguas historias a la Ubaldina, a ella le encantaban sus historias, explotaba en carcajadas cuando le describía con lujo de detalles sus andanzas robando medias, antes de conocerla, y moría de amor cuando él le decía que desde que su amor era solo para ella sus días y noches ya no eran iguales, eran como siempre había soñado. Entonces de a ratos solo circulaban en silencio tomados de la mano y mirando el horizonte, tan infinito y desconocido, embargados por la emoción de saber que juntos podrían siempre alcanzarlo.

Pocho estaba cansado, a veces le dolían las rodillas debido a una artrosis que tenía en las piernas, eso hacía que cuando se trepaba a los techos o subía escaleras, las rodillas le hacían un ruidito muy particular, como si algo se rompiera o estuviera seco, cuando corría las rodillas le sonaban como la cadena de la bicicleta cuando le falta grasa, pobre Pochito, tenía que planear su gran robo cuanto antes porque los achaques ya le impedían hacer grandes hazañas.

Malvestiti, el mejor amigo duende vino a contarle que un camión de medias y acolchados había volcado a la orilla de la avenida a tres cuadras de su casa, era la gran oportunidad de juntar una gran cantidad de medias completas para poder construir su casa.

Pocho abrazó a su amigo y lloró de la emoción, era su gran oportunidad, esa noche después de las doce de la noche irían a ver el panorama.

Con una enorme luna llena salieron en el autito color berenjena rumbo a la avenida, lo dejaron estacionado junto a un gomero que tenía más de cien años, estaba lleno de chicharras cantoras, medio aturdidoras en su canto para esa hora de la noche, pero Pocho junto con Malvestiti, les habían dado la orden que cuando ellos le hagan seña de luces con la linterna desde la avenida comiencen a cantar lo más fuerte posible para poder aturdir y ahuyentar a los policías que cuidaban el camión.

Cuando por fin llegaron al lugar todo parecía una gran nube blanca, todo lleno de acolchados desparramados por el suelo, medias, medias y más medias, plumas de colores volaban por los aires, pobre el destino que tienen algunos pajaritos de terminar siendo relleno de acolchado.

Dieron la señal, tres veces prendieron y apagaron las linternas, las chicharras entonces se acomodaron todas en el palo más alto del gomero y sacaron sus violines, flautas y guitarras, comenzaron a tocar alocadas una mágica música, las más audaces se pusieron a cantar embelleciendo la noche con su canto. Los policías asombrados quedaron hipnotizados ante tan majestuosa melodía mientras Pocho y Malvestiti (el pobre se ponía cualquier cosa por eso le pusieron ese apodo, nada le combinaba con nada), juntaban medias y más medias dentro de sus mochilas, saltaban de alegría en medio de tantos pares de medias completos, cuando terminaron de cargar las medias en el auto ya era casi el amanecer. Llegaron a su casa y se fueron cansados y contentos a dormir.

Pocho y la Ubaldina habían invitado a todo el barrio a la inauguración de su nueva casa, habían llenado la calle de banderines y luces de colores, habían preparado manzanas con caramelo y pochoclos para todo el mundo, las abejas de la otra cuadra habían preparado la mejor miel del año para convidarles a todos, las luciérnagas se pusieron su traje más luminoso, los grillos estaban encargados de la música que iban a tocar sobre un gran escenario.

La casa era enorme, toda de paredes prolijitas de medias blancas, había un taller para hacer zapatos, para coser cortinas y muñecos, un taller para hacer sombreros de duendes y una enorme cocina para que todos puedan cocinar y enseñar a los que no sabían. También había un saloncito con un enorme pizarrón para enseñar a los duendes más chiquitos como llegar a ser un duende hecho y derecho.

Todo estaba hecho en colores y texturas que se sentían hermosas al pasar los ojos y las manos, Pocho y la Ubaldina habían soñado con hacer la gran casa duende para todos su s amigos, hasta los malevos, los del otro lado de la via vinieron a festejar.

Esa noche todos bailaron, rieron y comieron manzanitas con caramelos, planearon futuros viajes y encuentros para aprender.

Pocho, cansado de sus robos nocturnos decidía por fin quedarse a trabajar en su casa taller junto a la Ubaldina, con la que se quería quedar todos los días de su vida.

BIO CLAUDIA GABRIELA FERNÁNDEZ

Nació en Tucumán a fines de noviembre de 1971. Es diseñadora de Interiores de la Facultad de Artes, Chef. Escribe por impulso, desde la necesidad de comunicar lo que a veces no se dice. “Para escribir bien, hay que leer mucho”, es su lema, lectora desde niña, se considera una eterna aprendiz.

Acaba de publicar su primer libro infantil, Pocho y Ubaldina, un pícaro duende soñador (audiolibro), toda una novedad para su escritura, que además está representado con una performance con marionetas que actúan en un escenario de mesa y con una simpática escenografía móvil. Su formato de audio libro fue creado pensando en los niños no videntes llegando a ellos desde la voz de estos simpáticos personajes.

Su mejor aliado a la hora de escribir es el microrrelato, donde expresa con metáforas, silencios, personajes que rescata desde la emoción. En 2015 publicó su primer relato en el libro A la luz de los caireles, (Editorial Dunken), relato seleccionado por medio de un concurso. En 2017 fue mención especial en el concurso Eduardo Perrone en Tucumán. Publicó en algunas antologías de su provincia. Actualmente, cursa un posgrado de Escritura y Creatividad, en la Flacso, Universidad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Buenos Aires.