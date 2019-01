El rencor perpetuo entre Salvador María del Carril y su esposa Tiburcia Dominguez

06/01/2019 -

Ya retirado Del Carril de la vida pública, no logró restablecer la relación con su esposa. En 1862 Salvador había publicado una carta que decía que él no iba a pagar las deudas de Tiburcia desde ese momento. Lo hizo a través de los diarios porteños, lo que provocó un escándalo. Su esposa le respondió por una carta privada en la que le prometió que esas “eran las últimas palabras que le iba a dirigir en la vida”. Y cumplió. No se hablaron, viviendo en la misma casa de la calle Alsina, en Buenos Aires, durante los siguientes 21 años.

Cuando Salvador del Carril murió el 10 de enero de 1883, se levantó un monumento espléndido en el cementerio de la Recoleta, con una estatua del prócer realizada por Camilo Romairone. Al morir Tiburcia, el 19 de setiembre de 1898, su voluntad fue que el busto que la recordara debía ser realizado por otro escultor. Resultó elegido José Arduino. Y que el monumento debía ser emplazado dando la espalda al de su marido. Hace más de un siglo las marmóreas estatuas de Tiburcia y Salvador, esposos por 52 años, se dan la espalda, esperando una reconciliación que aún hoy no ha llegado. La vida pública de un hombre y una mujer a veces no se corresponde con la privada… O muchas veces... O quizá siempre.