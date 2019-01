Vacaciones y descanso psicológico, físico y cerebral: sus beneficios (1ª parte)

06/01/2019 -

VACACIONES EN NUESTRO CEREBRO

Vivimos deseando que llegue el fin de semana o las ansiadas vacaciones. Pero al volver de nuestro periodo de descanso, a veces sentimos que nuestro cerebro va “más lento”, que le cuesta readaptarse a la rutina y al trabajo, ¿por qué nos sucede esto? Los procesos cognitivos que se activan durante las vacaciones y durante nuestro día a día, son diferentes, y el cerebro debe acostumbrarse al cambio. En las vacaciones reducimos nuestras preocupaciones y ritmo diario, y solemos dedicar tiempo a realizar actividades placenteras y desarrollar nuestras aficiones. Estas actividades y cambios horarios producen un desajuste en nuestros niveles hormonales y, aunque suene paradójico, tu cerebro necesita “descansar” de las vacaciones.

¿QUÉ EFECTOS TIENEN LAS VACACIONES EN EL CEREBRO?

1. En vacaciones disminuye nuestro nivel de estrés y la tensión: debido a la reducción de los estímulos a nuestro alrededor, la activación de nuestra mente disminuye, reduciendo los niveles de estrés y tensión.

2. Disminuye la preocupación: durante las vacaciones disminuyen los niveles de rumiación (pensamientos negativos en bucle) y preocupación. Unas vacaciones lejos del ambiente habitual nos ayudan a distanciarnos de nuestra vida cotidiana y nos permiten ver las cosas con más perspectiva.

3. Mejora el estado de ánimo: en vacaciones solemos visitar sitios nuevos y realizar actividades novedosas. La novedad es muy revitalizante para el cerebro, ya que estimula la producción de una serie de hormonas, como la dopamina, que en dosis moderadas funciona como un “fertilizante para el cerebro” y genera en nosotros sensaciones placenteras.

4. Aumenta nuestra energía: las vacaciones nos ayudan a cargar nuestras pilas. Nos permite descansar de nuestras preocupaciones del día a día. Solemos dormir más, y el descanso físico también contribuye al aumento de nuestros niveles de energía.

5. Aumenta nuestra satisfacción: las vacaciones nos permiten separarnos de nuestras obligaciones laborales y fortalecer los lazos con nuestros seres queridos. Viajar nos ayuda a reencontrarnos con “nosotros mismos”.

6. Se potencia nuestra creatividad: visitar lugares nuevos y culturas diferentes estimula nuestro pensamiento creativo. Viajar nos muestra que hay otras formas de vivir y hacer las cosas.

7. Las vacaciones nos hacen estar más sanos: diferentes estudios defienden que viajar reduce nuestro estrés y potencia las defensas de nuestro cuerpo ante virus y bacterias, haciéndonos menos propensos a enfermedades.

¿CUÁNTO DURAN LOS EFECTOS DE LAS VACACIONES?

Las investigaciones apuntan a que, en general, los efectos beneficiosos de las vacaciones desaparecen una vez que hemos vuelto a nuestra vida normal. Entonces, ¿para qué irnos de vacaciones? Tomar vacaciones es fundamental para “oxigenar” y “recargar” nuestro cerebro. Las vacaciones nos ayudan a no desmoralizarnos y a construir mecanismos para lidiar con el estrés. Es necesario alternar períodos de esfuerzo con vacaciones para mantenernos saludables a largo plazo. Así que, en lugar de tomar sólo un período vacacional largo al año, es mucho mejor tomarse pequeñas vacaciones a lo largo del año, para que nuestro cerebro no se sobrecargue.

EFECTOS BENEFICIOSOS DEL DESCANSO

El hecho de disfrutar correctamente de unas vacaciones supone una gran cantidad de beneficios. En primer lugar, en relación al anteriormente mencionado estrés, el período vacacional ayuda a relajarse, reparando el organismo de los daños provocados por el aumento de cortisol y la ansiedad. Asimismo, un buen descanso produce un aumento notable de creatividad, pudiendo dar pie a la formación de nuevas estrategias e ideas que en un entorno estresante no surgirían. Esto es debido a que en los períodos de descanso el cerebro no está inactivo, sino que únicamente deja de centrarse en determinada estimulación, activándose muchas otras áreas de los procesos de información que suelen dejarse de lado. En este sentido, el desbloqueo mental que produce el descanso provoca una mejora de la capacidad de juicio y decisión, posibilitando el análisis completo de la información disponible y la posterior toma decisiones. Además de ello, el descanso produce un incremento de la productividad y la concentración, al disminuir el bloqueo intelectual y el enlentecimiento mental y físico propio de una situación continuada de estrés. La latencia de reacción ante estímulos disminuye, aumentando el rendimiento y la eficiencia tanto durante el periodo recreativo como en la vuelta al trabajo. Por último, el descanso provoca la liberación de endorfinas y la activación de los circuitos neurales de recompensa, estimulándose la presencia de dopamina y serotonina en el cerebro. Todo ello produce una reducción de ansiedad y esquemas negativos de pensamiento. En conclusión, las vacaciones suponen una vía que provoca la felicidad en aquellos que son capaces de disfrutar del período de descanso vacacional.

COSAS A EVITAR QUE DISMINUYEN EL EFECTO REPARADOR DE LAS VACACIONES

Es necesario tener en cuenta que el simple hecho de tener vacaciones no es por sí mismo reparador, sino que el descanso proviene del cambio de actividades y formas de pensar en comparación con la situación habitual. De este modo, no todo vale, sino que se debería tener en cuenta algunos elementos que dificultan el verdadero disfrute del período vacacional. En este sentido, un problema común ante la presencia de vacaciones, especialmente si se trata de unas de corta duración, es la programación excesiva. Frecuentemente se tiende a hacer extensos listados de cosas que hacer o visitar. Merece la pena tener en cuenta que más cantidad no equivale a más calidad, ya que saturar el tiempo disponible puede producir aún más estrés. La hora de dormir también es un problema frecuente. Es habitual ver cómo los individuos tienden a acostarse de acuerdo a un horario estipulado con el fin de aprovechar el tiempo. De nuevo se ha de recordar que el objetivo final es descansar y disfrutar. Otro problema a evitar es la creación de una rutina B (siendo A la rutina cotidiana). En este sentido se ha de valorar la necesidad de hacer cosas fuera de lo habitual, que no supongan una repetición constante de los mismos esquemas presentes en la vida cotidiana. Si bien el periodo de ocio que suponen las vacaciones ha de ser disfrutado al máximo, no se debe olvidar sin embargo la necesidad de tener en cuenta la vertiente económica. Es probable que surjan imprevistos. Asimismo, el disfrute se debe llevar a cabo sin caer en los excesos, puesto que un descontrol completo puede causar problemas de salud, económicos y/o relacionales.

VOLVER A EMPEZAR: EL SÍNDROME POSTVACACIONAL

El periodo de descanso vacacional tiene un final. Tener presente este hecho y afrontarlo puede suponer la diferencia entre reincorporarse a la vida cotidiana con energía y optimismo y entrar en un estado de abatimiento ante el retorno de las obligaciones, conocido popularmente como síndrome postvacacional. En este sentido se ha de procurar un retorno progresivo para readaptarse a la cotidianidad, volviendo al hogar unos días antes, por ejemplo, ajustando los ritmos circadianos al horario habitual y en algunos casos, favoreciendo que las empresas permitan una reentrada progresiva. Asimismo, al iniciar las vacaciones es importante no obsesionarse con el tiempo que queda para que finalicen, pero sí planificarse para tener en cuenta que se va a volver en un período concreto.