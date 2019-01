Vacaciones y descanso psicológico, físico y cerebral: sus beneficios (2ª parte)

06/01/2019 -

LA NECESIDAD PSICOLÓGICA DE DESCANSAR

El mundo actual es muy competitivo. Tanto en la vida laboral como en la personal hay que ser productivos, eficientes, correctos, tener un alto rendimiento, cumplir con fechas límite, hacer frente a situaciones difíciles, tomar decisiones, demostrar proactividad, renovarse, actualizarse continuamente… Todo ello induce un estado de estrés que, si bien inicialmente nos impulsa y motiva a permanecer atentos y dar lo mejor de nosotros mismos, de mantenerse continuamente conduce a un descenso de la motivación, rendimiento y de disfrute de la actividad laboral que incluso puede inducir algún trastorno tal como el burn-out, los trastornos de ansiedad o síntomas depresivos. Con el fin de evitarlo, al margen de otras consideraciones, los especialistas neuropsicólogos sugerimos y orientamos al paciente de la aplicación de técnicas de relajación como las de respiración, es necesario contar con períodos de descanso en los que poder relajarse tanto física como psicológicamente y desconectar de los problemas cotidianos. Es decir, se hacen necesarias unas vacaciones.

LA NECESIDAD DE LAS VACACIONES

En este período de descanso resulta de gran utilidad realizar actividades de recuperación tales como la relajación con el fin de que el individuo pueda abstraerse y descansar de los estresores que tiene en su vida habitual. Entendidas como recompensa por el esfuerzo realizado, las vacaciones resultan un elemento reforzador de la autoestima y el autoconcepto, además de prevenir la aparición de estrés y otros trastornos. Se trata de un período en el que poder hacer actividades que nos resulten placenteras y para las que normalmente no se tiene ocasión, dejando atrás temporalmente las responsabilidades asociadas al cargo, rol o estatus personal y social.

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LAS VACACIONES

Se ha hablado de algunos elementos a evitar para que no se enturbie la regeneración mental producida por el descanso vacacional. 1. Lo bueno de la improvisación Entre todas las recomendaciones, la principal es tener una gran flexibilidad. Como ya se ha dicho, el período vacacional está lleno de posibles imprevisto, y por muy planificado que esté las necesidades de los individuos pueden cambiar. Ser capaz de improvisar y adaptarse a los deseos y posibilidades es fundamental para una experiencia óptima de disfrute. 2. Cambiar de mentalidad Un segundo elemento imprescindible es el hecho de desconectar totalmente de la rutina normal. Es decir, se hace necesario que antes de iniciar el período vacacional se encuentre todo preparado para que las responsabilidades habituales no interrumpan (salvo necesidad mayor) el descanso. 3. Atreverse Otro elemento importante es el de atreverse a hacer cosas nuevas, pues permite la adquisición de nuevos puntos de vista que pueden aportar grandes cambios a nuestra vida, aumentando nuestra creatividad. 4. Prevenir conflictos Una consideración más que debería tenerse en cuenta para aquellos cuyas vacaciones se lleven a cabo en compañía es la recomendación de escoger las actividades a realizar de manera colaborativa. Esto refuerza el vínculo entre los sujetos, proporcionando además diferentes perspectivas que pueden ayudar a encontrar mejores opciones para todos.

LA IMPORTANCIA DE LAS VACACIONES

Las vacaciones, al ser uno de los mejores antídotos contra el estrés, son fundamentales para mantener una buena salud física y mental. Los efectos dañinos del estrés son bien conocidos, desde migrañas, insomnio y dolores estomacales hasta problemas cardiovasculares. Incluso puede llegar a alterar el genoma humano. Es por eso que las vacaciones, al ser uno de los mejores antídotos contra el estrés, son fundamentales para mantener una buena salud física y mental. La investigadora neurocientífica Karen Mathews, de la Universidad de Pittsburgh (EE.UU.), y sus colegas monitorearon a aproximadamente 12,000 hombres con un alto riesgo de padecer enfermedad coronaria, entre los 35 y 57 años de edad, durante nueve años. Descubrieron que los participantes que no tomaban vacaciones anuales eran 32% más propensos a morir de un ataque al corazón. Durante un estudio consecutivo, neurocientíficos de la Universidad Estatal de Nueva York añadieron a los resultados, declarando que los hombres que toman vacaciones cada año reducen su probabilidad de morir por cualquier causa en un 20%, y su riesgo de muerte por enfermedad cardíaca hasta en un 30%. Las vacaciones podrían resultar incluso más benéficas para las mujeres. De acuerdo con un estudio realizado en 2015 por la Clínica Marshfield en Wisconsin, las mujeres que toman vacaciones menos de una vez cada dos años tienen mayor probabilidad de sufrir una depresión. Además, quienes no suelen vacacionar con frecuencia (una vez al año). Tienen cerca de ocho (8) veces más probabilidades de desarrollar enfermedad coronaria o sufrir un ataque al corazón. Los investigadores neurocientíficos y neuropsicólogos señalan que las vacaciones no necesariamente deben ser largas y costosas, tomar unos días de descanso para apreciar la naturaleza y olvidarse de las tareas diarias es suficiente para permitir al cerebro recargar energía y mejorar la función intelectual, propiciando un mejor desempeño laboral al terminar el asueto.

RAZONES POR LAS QUE VIAJAR ES SALUDABLE

A diferencia de tantas otras actividades que generan placer, viajar no sólo carece de contraindicaciones, sino que además tiene muchos y variados beneficios para la salud, tal como lo han demostrado diversos estudios científicos.

REDUCE EL ESTRÉS Y AUMENTA EL BIENESTAR EMOCIONAL

Parece evidente que uno de los principales beneficios de viajar sea disminuir el estrés. Pero más allá de nuestra percepción, está probado que al menos una breve escapada a un destino no muy lejano, el hecho de dejar atrás la rutina y el ritmo acelerado de la vida en la ciudad permite desconectar, bajar los niveles de ansiedad y angustias y disfrutar del momento en un nuevo escenario. Pero es importante la actitud con la que se emprenda el viaje porque existe también el llamado “estrés vacacional”, es un estado de tensión ocasionado por los preparativos del viaje, las inseguridades, los miedos por el idioma desconocido y las dificultades que se puedan presentar. Como si el remedio fuera peor que la enfermedad. Un estudio realizado por investigadores neurocientíficos y neuropsicólogos de Arizona, Estados Unidos, demuestra lo mismo que tantos otros; las personas que se toman más vacaciones, en especial las mujeres, tienen mejor calidad de vida, son menos proclives a estar deprimidas, cansadas, estresadas e incluso, están más satisfechas en su matrimonio.

FORTALECE LA AUTOESTIMA

Superado el “estrés vacacional”, si es que lo hubo, el hecho de enfrentar los desafíos que implica cualquier viaje y buscar los recursos para resolverlos, potencia la autoestima. Especialmente si se trata de un viaje a destinos lejanos, que representan un mayor desafío, desplazarse, habituarse a un lugar desconocido, relacionarse con su gente y tratar de entender un nuevo idioma, inevitablemente, presenta inquietudes de diversa índole. Una frase de García Márquez dice: “La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla. Un viaje es una fuente inagotable de anécdotas para contar y futuros recuerdos. Más aún, en estos tiempos en los que la tecnología permite atesorar momentos a cada segundo y compartirlos al instante. Lo que vivimos y cómo lo hacemos nos construye y ayuda a reforzar la confianza en nosotros mismos.

PERMITE EJERCITAR EL CEREBRO

La ciencia ha demostrado que las neuronas pueden crear nuevas conexiones, e incluso se pueden formar nuevas neuronas a lo largo de toda la vida. “Para ello es clave entrenar y estimular nuestro cerebro”, explicó el neuropsicólogo y neurólogo Dr. José Manuel Moltó, miembro de la junta directiva de la Sociedad Española de Neurología (SEN), “y hay tres elementos claves para hacerlo; enfrentar nuestro cerebro a la novedad, la variedad y el desafío. Viajar cumple con los tres”. Situaciones tan simples como tener que adaptarse a nuevos destinos, paisajes, sensaciones, aromas, personas, sonidos, permite crear un mapa mental del lugar en el que uno está, sumado a la necesidad de comunicarse en otro idioma, estimulan el cerebro y lo vuelven más activo y creativo. Viajar requiere, principalmente, aprender y memorizar todo lo extraño hasta que todo resulte normal y conocido. Esto es un desafío para tu cerebro y es como un entrenamiento acelerado.

FORTALECE EL CORAZÓN

“Dicen que viajando se fortalece el corazón”, dice Litto Nebbia en su canción “Solo se trata de vivir”. Más allá de que la frase quizá se refiere a lo emocional, un estudio realizado en Estados Unidos determinó que viajar reduce el riesgo de padecer un infarto de miocardio, en especial, en personas mayores. Las estadísticas indican que los hombres que viajan con frecuencia tienen una probabilidad del 21% más baja de sufrir un ataque al corazón que aquellos que no lo hacen. Las conclusiones del estudio fueron: “Las vacaciones pueden ser buenas para su salud”. Por otra parte, una investigación realizada por científicos de la Universidad de Jyväskylän, Finlandia, también halló una relación entre la movilidad corporal, originada por la “actividad social colectiva” que se da en los viajes, y un menor riesgo de mortalidad. Si bien los trabajos en este sentido se refieren en general a personas mayores, es claro que la actividad física que se realiza al viajar es beneficiosa para cualquier persona, en especial para quienes suelen llevan una rutina cotidiana sedentaria.

MEJORA LA PREDISPOSICIÓN PARA AFRONTAR PROBLEMAS

El prestigioso médico canadiense Mel Borins escribió en su libro Go Away Just For The Health of It (“Vete solo por lo saludable que es”) que “irse lejos contribuye a alejarse de las partes estresantes de la vida. Puede ayudar a mejorar tus perspectivas, a brindar nuevos puntos de vista y permite desarrollar nuevas estrategias para afrontar los problemas”. Así es, cuando uno conoce otras realidades, toma distancia de la propia vida y puede ver sus problemas desde otro punto de vista. Suele pasar que muchas personas al regresar de un viaje, valoran más lo que tienen, se quejan menos, no reniegan de lo que les falta, lo que los lleva a mejorar su bienestar emocional. Y, para citar a otro clásico de la literatura, Gustave Flaubert dijo: “viajar te hace modesto, porque te hace ver el pequeño lugar que ocupas en el mundo”.

GENERA FELICIDAD

El neuropsicólogo Thomas Gilovich, catedrático de la Universidad de Cornell, Estados Unidos, hace años persigue un sólo objeto de estudio; la felicidad. A partir de sus estudios, ha llegado a la conclusión que mucha gente sabe o intuye que viajar les da más felicidad que comprar cosas materiales. La razón de esta creencia es que los momentos vividos en un viaje, la suma de experiencias y los recuerdos guardados, brindan un placer y un bienestar a largo plazo, mucho más extenso que la satisfacción de adquirir un producto. Aún más, los momentos previos al viaje y anticiparse a las experiencias que se van a vivir ya genera una sensación de felicidad que potencia el placer que provoca el viaje en sí mismo. Viajar nos conecta con nosotros mismos, con nuestras emociones y alegra el espíritu. Ya lo decía Séneca: “El cabalgar, el viajar y el mudar de lugar recrean el ánimo.”