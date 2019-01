Figueroa llegó con todas las ganas

Fotos DESAFÍO. Juan Pablo Figueroa aceptó la propuesta de Olímpico y volverá a jugar la Liga Nacional tras no haber tenido competencia los últimos seis meses.

06/01/2019 -

Los últimos días en Olímpico fueron bastante agitados. A poco de retomar la competencia en la Liga Nacional, se conoció el corte del base y capitán del equipo, Maximiliano Stanic, tras tres temporadas y media de permanencia en La Banda.

Pero mañana, cuando el equipo que dirige Adrián Capelli reciba a Peñarol de Mar del Plata, el "Negro" bandeño ya tendrá nuevo base. Se trata de Juan Pablo Figueroa, quien llegó ayer a La Banda para sustituir a Stanic y ya tuvo la primera práctica con el plantel.

El base cordobés de 32 años y 1,84 m, viene de estar inactivo el semestre anterior y su último club fue Comunicaciones de Mercedes, en la temporada pasada de la Liga Nacional.

Allí jugó 34 partidos y promedió 4.7 puntos, 4.6 asistencias y 25.3 minutos de juego.

Figueroa se inició en Atenas, luego se fue a Brasil, donde vistió las camisetas de Pinheiros y Franca. Retornó al país en 2015 para jugar en Peñarol de Mar del Plata. Y el año pasado estuvo en Comunicaciones.

Con EL LIBERAL

Ni bien pisó las instalaciones del club, y antes de conocer al entrenador y sus compañeros, Figueroa charló con EL LIBERAL.

"Fue pasando el tiempo y pensaba que acá en la Liga se me iba a complicar más, yo estaba viviendo en Brasil con mi familia y allá estaba analizando la opción de jugar la Liga de ascenso para mantenerme en ritmo y estar a la espera de que aparezca algo y sin dudas ésta fue la mejor opción", dijo sobre la decisión tomada de recalar en Olímpico.

A pesar de no jugar hace seis meses, el base contó que "nunca paré de entrenarme, pero obviamente no es lo mismo entrenar solo que con el rigor de un equipo profesional, sobre todo en cancha. En el básquet no hay margen y espero estar en óptimas condiciones lo antes posible".

"Acabo de llegar y ahora me voy a poner a hablar con Adrián (Capelli) para ver qué espera de mí en el equipo y qué desea que le sume. Hay un buen plantel, no seguí mucho el funcionamiento colectivo pero individualmente hay muy buenos jugadores", contó sobre lo que se encontrará en Olímpico.

Figueroa fue compañero de Alejandro Diez en Peñarol y al resto de los integrantes del "Negro" los enfrentó "casi a todos". Y compartirá la base con otro cordobés, Jonatan Machuca, sobre quien tuvo palabras muy elogiosas: "A Jony lo conozco bastante, fuera de la cancha no tanto, pero sí hemos jugado en contra. Me puso muy feliz su vuelta a la Liga el año pasado en un nivel grandísimo. Yo de a poquito intentaré ayudarlo".

El destino quiso que Figueroa debute contra un ex equipo suyo, aunque "Juampi" todavía ve muy lejano el juego de mañana. "Justo se da de debutar ante Peñarol, con amigos que voy a tener enfrente. Pero hoy estoy pensando simplemente en el entrenamiento de hoy, en el día a día, en ponerme un poquito mejor cada día. El lunes para mí está muy lejos", manifestó.

Por último, le dejó un mensaje a la afición bandeña. "Nunca me gusta prometer resultados porque es algo que no está 100% en nuestras manos. De mi parte voy a poner el 100% para todo, entrenamientos, descansos y los partidos, para darle todo a una institución que es muy grande, tiene mucha historia y que yo siento que tenemos plantel para ser protagonistas en el torneo", concluyó el base.