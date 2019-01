García Rafael volvió de Nueva Zelanda y sueña con Pumitas

Fotos DESAFÍO. Viajará a mediados de este mes a Buenos Aires, para incorporarse al Casi y llegar a Los Pumitas.

06/01/2019 -

Hugo Armando García Rafael tiene 19 años y desde los 12 comenzó a jugar al rugby en el M13 del Santiago Lawn Tennis Club. Y hace dos años se le presentó una oportunidad única de jugar en Nueva Zelanda, la cuna de este deporte.

"Ingresé a la Academia Internacional de Oackland, estuve un mes y medio y me gustó mucho. Volví al año siguiente y me quedé dos años. Entrenaba todos los días, doble turno", relató sobre su inicio allá.

Luego agregó: "Me invitaron a un entrenamiento extra por la noche, se fueron haciendo más frecuentes y con la misma gente, hasta que mi entrenador me dijo felicidades, pasaste el primer corte y quedaste seleccionado para el equipo B de Oackland. De los 120 quedamos 26. Estuve dos años y jugué partidos y torneos importantes".

"Lo definiría como un sueño del que me costó despertar. Fueron dos años a full sabiendo lo que es entrenar en el alto rendimiento", completó sobre su experiencia vivida.

La situación económica, y el consejo de sus entrenadores, lo hicieron regresar. "Con el tema del dólar me fue imposible quedarme. Mis entrenadores me aconsejaron que volviera a mi país para tratar de jugar en Los Pumitas, sería muy lindo jugar un mundial para mi país. No quería quedarme con la espina de jugar un mundial para Pumitas, por eso arreglé con el Casi y allí voy a jugar este año", concluyó sobre su futuro.