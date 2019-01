Barcelona hace su estreno del 2019

Fotos ACTIVIDAD Con el astro argentino Lionel Messi, Barcelona hará su debut en el 2019 visitando en Madrid al Getafe.

06/01/2019 -

Barcelona con Lionel Messi como goleador hará su primera presentación del año en el torneo cuando visite hoy a Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez, por la 18va. fecha.

Después de pasar las fiestas en Rosario, su ciudad natal, Messi se incorporó a los entrenamientos del Barcelona unos días más tarde que sus compañeros y mañana buscará seguir dándole goles y victorias a su equipo.

"Leo" se fue al receso como máximo anotador de la Liga con 15 goles, uno de penal. Lo siguen los uruguayos Christian Stuani (Girona) y Suárez (Barcelona), con 11.

Barcelona suma 37 puntos en la tabla de posiciones, Atlético de Madrid tiene 34 y Sevilla 32. Real Madrid, reciente campeón del Mundial de Clubes, acumula 30 unidades en 17 partidos.

En un encuentro completado ayer, Rayo Vallecano (con el delantero santiagueño Oscar Trejo como titular) le ganó 1-0 a Real Valladolid.

Alavés derrotó, por 2-1, de local, a Valencia y por último Huesca, de local, le ganó por 2 a 1 al Betis tras arrancar perdiendo.

Hoy, además de Getafe vs. Barcelona y Sevilla vs. Atlético de Madrid, jugarán Eibar vs. Villarreal y Real Madrid vs. Real Sociedad.