Nadur dijo que se complica la continuidad de Marcos Díaz

06/01/2019 -

El presidente de Huracán, Alejandro Nadur, declaró que la continuidad del arquero Marcos Díaz en el club "es difícil, pero no imposible", con lo que abrió una puerta luego que el propio jugador la cerrara con críticas hacia el dirigente. Nadur admitió que mantiene "la ilusión" que Díaz siga en Huracán "por lo menos seis meses más" y garantizó que "hasta último momento" hará un esfuerzo por lograr ese objetivo. El presidente y el arquero emblema del "Globo" mantuvieron ayer una reunión crucial por la renovación del contrato caído el 31 de diciembre pasado pero no hubo acuerdo y, tras ella, Díaz se despidió del club con cuestionamientos hacia la máxima autoridad del club. "Después de tantos años, con una relación desgastada uno se cansa. No tengo ganas de soportar ciertos maltratos".