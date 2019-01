Fernando Monetti llega al "Cuervo" a préstamo

Fotos REFUERZO El arquero Fernando Monetti llegó a San Lorenzo por pedido expreso del entrenador Jorge Almirón

06/01/2019 -

El arquero Fernando Monetti firmó ayer un contrato a préstamo por seis meses que lo convirtió oficialmente en la tercera incorporación de San Lorenzo de Almagro para este año, informó el club en su cuenta de Twitter.

Acompañado por el mánager futbolístico, Leandro "Pipi" Romagnoli, el jugador de 29 años firmó el vínculo con el "Ciclón" hasta el 30 de junio, con cargo por 25 mil dólares y una opción de compra 800 mil de la misma moneda.

Luego de completar la revisión médica de rigor, el arquero oriundo de la ciudad de La Plata se integrará a las prácticas que el plantel realiza en doble turno en el hotel Hollday Inn de Ezeiza.

Monetti inició su carrera futbolística en el Club Alumni de la Liga Platense de fútbol, luego pasó por las divisiones inferiores de Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde debutó profesionalmente el 21 de noviembre de 2010.

Entre 2015-17 militó en Lanús, donde fue dirigido por Jorge Almirón, que también lo llevó a Atlético Nacional de Medellín el año pasado y lo pidió especialmente para este nuevo ciclo en San Lorenzo.

Hoy a las 18, el plantel "azulgrana" partirá a la ciudad brasileña de Porto Alegre para realizar la pretemporada en el hotel Vila Ventura Ecoresort hasta el lunes 14.

El domingo 20, a las 18, San Lorenzo tendrá su primer compromiso oficial del año cuando reciba a Huracán en un clásico postergado de la 13ra. fecha de la Superliga, con arbitraje de Andrés Merlos.

Cinco días después, en el reinicio del campeonato local, visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela por la 16ta. jornada.

"Contento por mi llegada. Les mando un abrazo a la hinchada, a todos los cuervos y cuervas. Que estén con el equipo en este nuevo semestre, que lo apoyen para juntos lograr nuevos objetivos. Abrazo para todos", expresó el arquero, en el vídeo publicado por el club, luego de efectuar la firma correspondiente.

"Me sedujeron muchas cosas, pero San Lorenzo es la gran parte de la decisión por todo lo que significa para el fútbol argentino y la posibilidad que me da de jugar la Copa Libertadores, que es un plus", añadió.

"Todos tienen en claro que en el trayecto de los últimos años de Almirón yo fui partícipe, me siento cómodo, así que tengo ganas de seguir trabajando con él", cerró Monetti.