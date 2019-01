Alfaro y el elogio de Diego: "Me dio un poco de vergüenza"

06/01/2019 -

Gustavo Alfaro está hoy al mando de Boca Juniors y con las expectativas y las ilusiones renovadas. El viernes por la noche fue elogiado nada menos que por Diego Armando Maradona que lo consideró como el más capacitado para dirigir al plantel xeneize.





"Es lo máximo que tiene hoy el fútbol argentino para Boca. No hay otro más capacitado y con más sabiduría que él", había dicho el "Diez" cuando fue consultado al respecto.





¿Y qué dijo Alfaro cuando se enteró de las palabras de Maradona?.





"Me dio un poco de vergüenza, en serio. Es demasiado elogio. Diego es mi ídolo y tengo una debilidad particular con él. Crecí detrás de todo los años dorados de Diego y de que nos dio, y tuvo gestos conmigo que me conmocionaron", soltó Alfaro en una entrevista con Clarín, contando la admiración que siente por Maradona.





Y siguió: "Me crucé con él varias veces, en los mundiales, me invitó a su cumpleaños y siempre tuvo gestos de demasiado elogio hacia mi persona. Para mí, que soy un gringo de Rafaela, tener el reconocimiento del más grande de la historia del fútbol mundial me hace poner colorado. Me llena de orgullo y es una caricia cálida al alma".





Alfaro también hizo referencia a todo lo que genera Boca por la trascendencia que tiene en el ámbito del fútbol mundial.





"Boca es una dimensión distinta a las demás. Boca es patrimonio mundial. Me pasó de estar en Estados Unidos o México y Boca tiene una repercusión que no reconoce fronteras. Te genera un estado de euforia y a medida que te acercás al núcleo es todo más intenso. Todo eso te pone siempre en un estado de excitación. Y ahí hay que tomar distancia para no perder el equilibrio. Si no estás bien plantado te lleva puesto", indicó el entrenador.





Sobre las palabras que les transmitió a los jugadores apenas llegó dijo lo siguiente: "Lo primero que les dije es que siento orgullo y responsabilidad por estar acá. Sentí las mismas cosas que calculo habrán sentido ellos la primera vez en ese vestuario. Todos, los del club o los que llegaron, algún día pisaron Boca y eso los tuvo que movilizar. Como me dijo Tévez, Boca es el equipo más grande del mundo".