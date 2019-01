Fotos Hallan a una anciana muerta, con sus miembros mutilados e investigan las causa

06/01/2019

Macabra escena descubrió un niño residente en la localidad Lote 59, en el departamento Juan Felipe Ibarra, cuando minutos después del mediodía encontró el cadáver de una mujer de 82 años, en una casa de la zona. El cuerpo de Angelina Frías yacía bajo el alero de su precaria vivienda. Estaba completamente ensangrentado, con sus miembros inferiores desgarrados, aparentemente comidos por los perros y animales carroñeros. De inmediato el pequeño llamó a sus padres quienes finalmente informaron de la situación a la policía. Personal de la Comisaría 41 de Añatuya junto con el médico de Sanidad y peritos arribaron a la casa. Los efectivos revisaron el interior de la vivienda e indicaron que todas las cosas que la mujer tenía en su casa estaban en orden y no había signos de haber sido víctima de un robo. Por otra parte, el médico que examinó el cuerpo informó que no había lesiones que hicieran suponer un ataque. Pese a ello la fiscal de turno, quien se hizo presente en el lugar para supervisar los trabajos de la policía, ordenó que efectivos de la División Homicidios arriben a la escena para realizar todas las medias necesarias. La representante del Ministerio Público además ordenó que el cuerpo de la mujer sea trasladado a la ciudad Capital para ser examinado por el médico forense y se constate fehacientemente las causas de la muerte. Los investigadores sospechan que la mujer sufrió una descompensación en horas de la noche y cayó tendida en ese lugar donde más tarde fue atacada por los animales de la zona. Según se supo, le habían comido las zonas blandas de los miembros inferiores sin desgarrarlas completamente. La fiscal no descarta ninguna hipótesis y el examen médico será fundamental para la causa.