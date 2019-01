¿Los Globo de Oro marcan tendencia?

06/01/2019 -

Rafael Sarmiento, periodista y crítico de cine mexicano que conduce desde 2010 las transmisiones latinoamericanas de la señal TNT durante la llamada "temporada de premios" que reconocen lo mejor del cine y la televisión hollywoodense, afirmó a Télam que los Globo de Oro que se entregarán hoy desde las 21 "no marcan tendencia" para otros galardones, como los Oscar del 24 de febrero.

¿Qué expectativas tienes para hoy?

Son unas nominaciones raras, me quedé con sinsabores. Me parece que fueron demasiado condescendientes y será una entrega especial para los mexicanos porque está "Roma" (foto blanco y negro) y porque no está la película polaca "Cold War", que creo que puede ser su gran sombra para este año.

Se está hablando mucho de "Roma"...

Creo que no fue nominada en más categorías por las reglas que no permiten que una película no hablada en inglés pueda ser nominada en la categoría principal. Dentro de película extranjera me parece que va a ganar, y viendo un poco más hacia adelante creo que la van a nominar al Oscar y creo que lo va a ganar. Sería la primera película mexicana en conseguirlo.

No sólo podría ser la primera mexicana en conseguir el Oscar, sino la primera de Netflix en llevarse un premio importante.

Estamos viviendo un nuevo orden de producción, de consumo, de distribución y de marketing. Creo que apenas estamos viendo la punta del "iceberg", estamos aprendiendo a consumir estos productos de forma diferente. En México fue muy polémico que las dos cadenas de cine más grandes no quisieran proyectar "Roma" porque la ventana entre la proyección y la llegada a plataforma iba a ser muy corta e iba en contra de las reglas. Los exhibidores van a tener que adaptarse o vivirán en constante pelea. Netflix no va a parar en esta senda.

¿Pero no creés que la experiencia de "Roma" se pierde fuera del cine?

Yo soy de los que cree que es de las que tiene que verse en el cine. "Roma" está filmada en 60 milímetros, no puedes apreciarla en un teléfono celular, en la computadora o en la televisión de tu casa. No vas a vivir la experiencia como tal.

¿Los ganadores del Globo de Oro pueden anticipar cómo se va a dar el resto de la temporada de premios?

No, definitivamente no. Por el sencillo hecho de que son premios de crítica, y de un gremio bien específico que es prensa que escribe para medios extranjeros, pero que vive en Hollywood. Por supuesto que hay recurrencias, pero no creo que las nominaciones o los ganadores marcan una tendencia en el resto de los premios.