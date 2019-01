Tres mil pichones, en negocio de $ 10 millones

06/01/2019 -

La incautación de más de 200 loros habladores, sumada a otra cantidad similar pocos días atrás, mostró solo una parte de un mercado negro de esta especie en el cual los traficantes de estas aves, movilizan más de 10 millones de pesos al año. No obstante, al margen de lo que sucede en este mercado ilegal, hay cuestiones que para el común de los santiagueños son desconocidas sobre esta especie. El Ing. Jorge Goles, del área de Fauna del Ministerio de Producción provincial develó algunos misterios sobre esta especie y también, por qué es tan buscada. "El loro hablador ( Amazona aestiva) es la especie silvestre de mayor interés como mascota, después de perros y gatos. Ello llevó a diezmar la población silvestre porque lo que se extrae son los pichones para luego criarlos y así poder luego hacerlos hablar", señaló el ingeniero. Puntualizó que "su comercio no está habilitado porque pasó a ser una especie en peligro de extinción como consecuencia del tráfico ilegal". Detalló que esta especie "tienen cría entre fines de noviembre y fines de enero y por lo general entre de 2 y 3 pichones por nido". Justamente, en esta época es cuando se acrecienta la actividad ilegal para tratar de capturarlos y luego venderlos. No obstante, hay legislación que impide la caza y venta de esta especie. "Nuestra provincia tiene su propia ley de Fauna, la Ley Nº 4802 Protección a la Fauna Silvestre en concordancia con la Ley Nacional Nº 22421 Ley Nacional de Biodiversidad". En este sentido, señaló que "el tráfico da pena por Art. 40 y todo producto y subproductos de la fauna silvestre debe estar amparado por la guía de tránsito que certifica origen. El Art 51 indica que está prohibida la destrucción y extracción en épocas de nidificacion de aves canoras y el Art. 52 señala que está prohibida la comercializacion de aves canoras autóctonas, salvo las provenientes de criadero". A su vez, reseñó que el Art. 76 indica "secuestrar todos los elementos que son objeto de esta infracción". El experto en la temática, destacó que "ya van tres secuestros en la última parte del año pasado y el inicio de éste de 70, 200 y 223 pichones entre el mes pasado y este mes". Según se estima el valor de un loro "en el mercado negro oscila entre los $3.000 en Santiago del Estero y hasta $5.000 por unidad en Buenos Aires". No obstante, a los acopiadores que son gente de campo y pobladores de las zonas en donde anida esta especie, se les paga un 10% o menos de ese monto, de acuerdo con el volumen que se comercializa. "El traficante es el que en realidad maneja el negocio, pone precio de compra y precio de venta. El mercado negro mueve unos 2.500 a 3.000 pichones casi todos los años. Es mucho lo secuestrado en estos últimos tiempos porque ahora la policía trabaja en los puestos de control vial las 24 horas", indicó Goles.