Sergio Berenstein ve mejor a Macri y Artemio López cree que gana Cristina

06/01/2019 -

Los analistas políticos y consultores de opinión pública coinciden en que todavía es muy temprano para analizar los resultados electorales, porque aún no se han oficializado candidaturas y queda un largo trecho de negociación política impredecible, a tal punto que no descartan alguna sorpresa hoy no tenida en cuenta, como ha ocurrido en elecciones anteriores. Para el consultor Sergio Berensztein , las encuestas a esta altura "son como jugar al Fifa en la Play Station en vez de hacerlo en el Mundial: es entretenido, podés practicar alguna jugada ideal, pero una cosa es jugar en la Play, donde en general te salen todas bien, y otra muy diferente es hacerlo en el campeonato del mundo. Es decir, la foto que tenemos hoy de la realidad, a partir de las mediciones de intención de voto, de ninguna manera permite entender la dinámica de la película". Analiza que "la Argentina demostró, en estos 35 años de democracia, el predominio de las opciones moderadas por sobre los extremos. Si aparece un outsider, curiosamente, tendrá que ser de centro. Un líder con características diferenciales por su historia y trayectoria, como la fue en su momento el propio Macri o incluso el primer Néstor Kirchner, pero con propuestas que seduzcan al electorado moderado". Sobre la importancia de la economía en la elección explica que "si bien la economía es un elemento central en todas las elecciones y en todos los países, nunca es el único que define el voto. En este sentido, no hay que mirar al votante medio sino a segmentos críticos del electorado que pueden definir la elección". Por ejemplo "si se mantiene la foto de hoy y Macri llega con un aproximadamente 35% del voto a agosto del año próximo, solo le faltarían 5 puntos para ganar si la oposición concurre fragmentada. Si el gobierno logra convencer a un 5% de los votantes con algún tipo de crédito o programa que lo afecte positivamente, como ocurrió con los famosos préstamos Argenta en el 2017, podría perfectamente alcanzar la reelección". Abunda en que "hay que mirar este escenario con lupa e incluso con microscopio, no tanto las grandes políticas macro porque, en efecto, la crisis económica es tan dura que el año próximo habrá aún muchos sectores perjudicados. Pero algunos pueden llegar a experimentar una mejora relativa y eso puede ser clave en términos electorales". Artemio López El director de la consultora Equis, Artemio López, no duda en el triunfo de Cristina Kirchner porque "persiste su liderazgo nítido en la oposición, de notable robustez electoral comparada (rinde 7 a 1 respecto de cualquier otro dirigente opositor), por lo que en estos meses que vienen la organización del panperonismo en torno a su figura será inexorable". "Más cuando, a medida que avanza el deterioro socioeconómico de la base electoral de Cambiemos, aunque en el margen, Cristina Kirchner crece en intención de voto acercándose a su "techo", que es el que marca la elección testigo del año 2007, en torno al 45%" añade. En ese sentido explica que "respecto del comentado "techo" de CFK, en rigor es el proyecto popular democrático el que tiene techo en torno al 45% de los votos. No es el "techo de Cristina", se trata del límite estructural del populismo en el siglo XXI, en promedio 10 puntos más abajo del "techo electoral" del peronismo inaugural del XX". Respecto de las encuestas, las relativiza como Bereztein al considerar que "estos estudios de opinión propalados por la patria consultora recuerdan que estamos en un momento de comunicación política donde hay que leer las encuestas publicadas como opiniones y situadas políticamente, aunque expresadas en "inocentes y objetivos" porcentajes. Sin embargo considera que "hay que sostener con igual énfasis que Mauricio Macri mantiene un piso contundente de votos, que persiste a pesar de que el deterioro socioeconómico se profundiza". Ello se explica en parte por "el fuerte dispositivo de medios oficialistas en formato tradicional que modela una imagen favorable al gobierno, particularmente eficaz en el electorado mayor de 50 años y un trabajo oficialista persistente y exitoso en redes sociales, que impacta particularmente en segmentos sub 40". Otro elemento, agrega, "es que hay sectores de la sociedad que a tres años de finalizada la gestión mantienen una visión muy crítica de los 12 años de kirchnerismo y lo hacen por motivos múltiples que van desde el estilo de gobierno hasta las sospechas de corrupción galopante". Por último, "en Argentina existe un acompañamiento histórico amplio y robusto para proyectos conservadores, recordemos que a solo dos años de la megacrisis de salida de la convertibilidad, en abril del año 2003, entre Carlos Menem y Ricardo López Murphy obtuvieron el 45% de los votos".