CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de enero de 2019

07/01/2019 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TOMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.15 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.45 BAJO PRESIÓN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 BAJO PRESIÓN (CONTINÚA)

23.00 CINE. RELATOS SALVAJES

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.30 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.30 POLÉMICA EN EL BAR

22.00 INTRATABLES

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIA

20.00 FESTIVAL DE COCINEROS

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON

22.30 AMORES CRUZADOS PARA SIEMPRE


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

16.00 PARA TODA MUJER

17.00 IRON SPORT

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD VS. HUAICO HONDO (R)

20.00 CULTURAR TV

21.00 ARABESC

22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO vs. PEÑAROL – VIVO

00.00 VIVIR SANTIAGO


CANAL4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME


PELÍCULAS

CINEMAX

06.49 GAME OF THRONES. ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

07.08 LA DAMA DE ORO

09.10 LIBEREN A WILLY

11.13 COMER, JUGAR, AMAR

12.59 LA MEJOR AMIGA DE SHADOW

15.07 GAME OF THRONES. ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

15.29 ET, EL EXTRATERRESTRE

17.48 HOP - REBELDE SIN PASCUA

19.41 SCOTT PILGRIM VS. LOS EX DE LA CHICA

DE SUS SUEÑOS

22.00 FURIA CIEGA


TCM

09.05 LOST

09.50 CASADOS CON HIJOS

10.39 CASADOS CON HIJOS DOLLS

11.04 LA NIÑERA

11.29 LA NIÑERA

11.53 LA NIÑERA

12.17 LOST

13.46 CASADOS CON HIJOS

14.10 CASADOS CON HIJOS

14.35 CASADOS CON HIJOS

15.00 BEETLEJUICE

16.36 JÓVENES Y BRUJAS

18.26 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD DEL ANILLO

22.00 FURIA SALVAJE


TNT

06.00 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO

07.47 LOS PITUFOS

09.40 CEREMONIA GOLDEN GLOBES 2019

12.10 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

13.10 HOTEL TRANSYLVANIA 2

14.52 MONSTERS, INC.

16.35 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

18.37 EL DESTINO DE JÚPITER

21.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.00 TED 2


SPACE

07.04 JOHN Q, SITUACIÓN EXTREMA

09.04 PIRATAS DEL CARIBE. EN EL FIN DEL MUNDO

11.59 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO AGUAS MISTERIOSAS

14.22 2012

17.07 EL HOMBRE ARAÑA 3

19.37 GIGANTES DE ACERO

22.00 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA


CINECANAL

11.25 CARLITOS Y SNOOPY. LA PELÍCULA DE PEANUTS

12.55 PETER PAN

15.20 GRAN JUEGO

16.55 UNA PELÍCULA DE MIEDO 3

18.20 HÉRCULES

20.25 EL FIN DE LOS TIEMPOS

22.00 LA VIGILANTE DEL FUTURO


SONY

07.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

08.55 BLACK-ISH

09.45 ANATOMÍA SEGÚN GREY

15.15 NEGOCIANDO CON TIBURONES

17.05 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 CON DERECHO A ROCE

22.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY


A DÓNDE IR

CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO (LIBERTAD 439)

*MARTES 8, MIÉRCOLES 9 Y JUEVES 10 DE ENERO, DE 19 A 20.30, TALLER “EL ARTE DE PINTAR MANDALAS”, DESTINADO A NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS. POR INFORMES, LLAMAR AL 4224858, INTERNO 249.

 

CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*SÁBADO 12, A PARTIR DE LAS 23, LA GRAN PEÑA DEL AÑO CON LA PESADA SANTIAGUEÑA, CHINGOLO SUÁREZ, EL BALLET JORGE NEWBERY, RAMÓN ÁLVAREZ, FACUNDO ROBLES, NICOLÁS CARABAJAL Y EL BALLET SANTIAGUEÑO.


TEATRO LA CASA (SAN LORENZO 272)

*SÁBADO 19, A PARTIR DE LAS 22, SE PRESENTARÁ CIELO RAZO.


CLUB SARMIENTO (LA BANDA)

*JUEVES 31, VIERNES 1, SÁBADO 2, Y DOMINGO 3 DE FEBRERO, FESTIVAL DE LA SALAMANCA,

CON LA PRESENCIA DE ABEL PINTOS, LUCIANO PEREYRA Y MUCHOS OTROS ARTISTAS.


CINES

SUNSTAR

WIFI RALPH (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY HASTA EL 09/01 17:00 (Cast)

19:30 (Cast)

BUMBLEBEE (3D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY HASTA EL 09/01 22:00 (Cast)

EL GRINCH (2D)

AVENTURA (ATP)

HOY HASTA EL 09/01 16:00 (Cast)

AQUAMAN (2D)

CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY HASTA EL 09/01 18:00 (Cast)

21:00 (Subt)

WIFI RALPH (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY HASTA EL 09/01 16:15 (Cast)

18:35 (Cast) 21:00 Cast)

BUMBLEBEE (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY HASTA EL 09/01 17:30 (Cast)

20:00 (Cast)

TERREMOTO (2D)

ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY HASTA EL 09/01 22:20 (Subt)

LA MULA (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 16

AÑOS)

HOY HASTA EL 09/01 17:45 (Cast)

22:05 (Subt)

JEFA POR ACCIDENTE (2D)

COMEDIA (ATP)

HOY HASTA EL 09/01 15:45 (Cast)

20:05 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

BUMBLEBEE ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:40 -20:20 (excepto

el 08-01) - 22:50

AQUAMAN ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:00

EL GRINCH ATP

CASTELLANO 2D 17:10

WIFI RALPH ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:30 - 19:20 -

22:30

CASTELLANO 3D 20:00

ANTICIPADAS EN VENTA

26-01 BTS WORLD TOUR

LOVE YOURSELF UN SEOUL

IDIOMA ORIGINAL 16:00 - 17:00

Idioma: coreano. No viene con subtítulos.

Es el recital solamente.

10-01 DRAGON BALL SUPER:

BROLY

CASTELLANO 2D 20:00


 
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