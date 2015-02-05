CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de enero de 2019
Por El Liberal
07/01/2019 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TOMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.15 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.45 BAJO PRESIÓN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 BAJO PRESIÓN (CONTINÚA)
23.00 CINE. RELATOS SALVAJES
00.45 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.30 INTRUSOS
16.30 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.30 POLÉMICA EN EL BAR
22.00 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIA
20.00 FESTIVAL DE COCINEROS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
22.30 AMORES CRUZADOS PARA SIEMPRE
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
16.00 PARA TODA MUJER
17.00 IRON SPORT
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD VS. HUAICO HONDO (R)
20.00 CULTURAR TV
21.00 ARABESC
22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO vs. PEÑAROL – VIVO
00.00 VIVIR SANTIAGO
CANAL4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
PELÍCULAS
CINEMAX
06.49 GAME OF THRONES. ICE AND FIRE. A FORESHADOWING
07.08 LA DAMA DE ORO
09.10 LIBEREN A WILLY
11.13 COMER, JUGAR, AMAR
12.59 LA MEJOR AMIGA DE SHADOW
15.07 GAME OF THRONES. ICE AND FIRE. A FORESHADOWING
15.29 ET, EL EXTRATERRESTRE
17.48 HOP - REBELDE SIN PASCUA
19.41 SCOTT PILGRIM VS. LOS EX DE LA CHICA
DE SUS SUEÑOS
22.00 FURIA CIEGA
TCM
09.05 LOST
09.50 CASADOS CON HIJOS
10.39 CASADOS CON HIJOS DOLLS
11.04 LA NIÑERA
11.29 LA NIÑERA
11.53 LA NIÑERA
12.17 LOST
13.46 CASADOS CON HIJOS
14.10 CASADOS CON HIJOS
14.35 CASADOS CON HIJOS
15.00 BEETLEJUICE
16.36 JÓVENES Y BRUJAS
18.26 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD DEL ANILLO
22.00 FURIA SALVAJE
TNT
06.00 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO
07.47 LOS PITUFOS
09.40 CEREMONIA GOLDEN GLOBES 2019
12.10 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
13.10 HOTEL TRANSYLVANIA 2
14.52 MONSTERS, INC.
16.35 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
18.37 EL DESTINO DE JÚPITER
21.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.00 TED 2
SPACE
07.04 JOHN Q, SITUACIÓN EXTREMA
09.04 PIRATAS DEL CARIBE. EN EL FIN DEL MUNDO
11.59 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO AGUAS MISTERIOSAS
14.22 2012
17.07 EL HOMBRE ARAÑA 3
19.37 GIGANTES DE ACERO
22.00 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA
CINECANAL
11.25 CARLITOS Y SNOOPY. LA PELÍCULA DE PEANUTS
12.55 PETER PAN
15.20 GRAN JUEGO
16.55 UNA PELÍCULA DE MIEDO 3
18.20 HÉRCULES
20.25 EL FIN DE LOS TIEMPOS
22.00 LA VIGILANTE DEL FUTURO
SONY
07.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
08.55 BLACK-ISH
09.45 ANATOMÍA SEGÚN GREY
15.15 NEGOCIANDO CON TIBURONES
17.05 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 CON DERECHO A ROCE
22.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
A DÓNDE IR
CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO (LIBERTAD 439)
*MARTES 8, MIÉRCOLES 9 Y JUEVES 10 DE ENERO, DE 19 A 20.30, TALLER “EL ARTE DE PINTAR MANDALAS”, DESTINADO A NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS. POR INFORMES, LLAMAR AL 4224858, INTERNO 249.
CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*SÁBADO 12, A PARTIR DE LAS 23, LA GRAN PEÑA DEL AÑO CON LA PESADA SANTIAGUEÑA, CHINGOLO SUÁREZ, EL BALLET JORGE NEWBERY, RAMÓN ÁLVAREZ, FACUNDO ROBLES, NICOLÁS CARABAJAL Y EL BALLET SANTIAGUEÑO.
TEATRO LA CASA (SAN LORENZO 272)
*SÁBADO 19, A PARTIR DE LAS 22, SE PRESENTARÁ CIELO RAZO.
CLUB SARMIENTO (LA BANDA)
*JUEVES 31, VIERNES 1, SÁBADO 2, Y DOMINGO 3 DE FEBRERO, FESTIVAL DE LA SALAMANCA,
CON LA PRESENCIA DE ABEL PINTOS, LUCIANO PEREYRA Y MUCHOS OTROS ARTISTAS.
CINES
SUNSTAR
WIFI RALPH (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY HASTA EL 09/01 17:00 (Cast)
19:30 (Cast)
BUMBLEBEE (3D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY HASTA EL 09/01 22:00 (Cast)
EL GRINCH (2D)
AVENTURA (ATP)
HOY HASTA EL 09/01 16:00 (Cast)
AQUAMAN (2D)
CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY HASTA EL 09/01 18:00 (Cast)
21:00 (Subt)
WIFI RALPH (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY HASTA EL 09/01 16:15 (Cast)
18:35 (Cast) 21:00 Cast)
BUMBLEBEE (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY HASTA EL 09/01 17:30 (Cast)
20:00 (Cast)
TERREMOTO (2D)
ACCIÓN (+13 AÑOS)
HOY HASTA EL 09/01 22:20 (Subt)
LA MULA (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 16
AÑOS)
HOY HASTA EL 09/01 17:45 (Cast)
22:05 (Subt)
JEFA POR ACCIDENTE (2D)
COMEDIA (ATP)
HOY HASTA EL 09/01 15:45 (Cast)
20:05 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
BUMBLEBEE ATPA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:40 -20:20 (excepto
el 08-01) - 22:50
AQUAMAN ATPA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:00
EL GRINCH ATP
CASTELLANO 2D 17:10
WIFI RALPH ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:30 - 19:20 -
22:30
CASTELLANO 3D 20:00
ANTICIPADAS EN VENTA
26-01 BTS WORLD TOUR
LOVE YOURSELF UN SEOUL
IDIOMA ORIGINAL 16:00 - 17:00
Idioma: coreano. No viene con subtítulos.
Es el recital solamente.
10-01 DRAGON BALL SUPER:
BROLY
CASTELLANO 2D 20:00