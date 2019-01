Detectan irregularidades en los cheques de Fútbol para Todos (FPT)

Fotos JUSTICIA. Las causas de Sueños Compartidos y Fútbol para Todos están a un paso del juicio oral.

La Auditoría General de la Nación (AGN) determinó que los cheques del Fútbol para Todos (FPT) y de la causa Sueños Compartidos se cruzaban en al menos 29 entidades, que hacían un negocio millonario por el descuento de los cheques. Solo en el caso de FPT, se perdieron $157.951.484 en comisiones.

En el caso de las Madres de Plaza de Mayo, el juez Marcelo Martinez de Giorgi indagó durante diciembre a los beneficiarios de los cheques que no tenían vinculación con la construcción. La ronda de indagatorias arrojó un dato novedoso, a casi ocho años del escándalo: ex empleados de la Fundación admitieron que retiraban dinero todos los meses de las cuentas bancarias de las Madres, con cheques a su nombre, por pedido de un grupo de personas que respondían a los hermanos Schoklender.

Esa línea de investigación incluye a las cooperativas y mutuales donde se descontaban los cheques.

Además de los Schoklender, en el banquillo de los acusados estarán Hebe de Bonafini, José López, Alejandro Gotkin, entre otros. Y podría sumarse el ex ministro Julio De Vido.

En el caso del Fútbol Para Todos, en noviembre pasado, la jueza federal María Servini envió a juicio oral a trece personas. En el listado se destacan los ex jefes de Gabinete Jorge Capitanich y Aníbal Fernández, el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, el ex titular de la AFA Luis Segura, y otros.

El informe de la AGN aporta otra dato inédito. La ruta de los cheques del Fútbol para Todos y Sueños Compartidos se cruza en 29 entidades.

En el listado aparecen firmas como Fiorito Factoring, Agropecuaria Monte León, Asociación Mutual Puyén, Cabaña Agropecuaria del Zonda, Proyecto Santiago, Nueva Ganadera Centro Bonaerense, Asociación Mutual Propyme, Infin Sociedad de Bolsa, Recaudaciones Computarizadas, Cobranzas Cash Management, Nápoli Sociedad de Bolsa, ABC Bursátil Sociedad de Bolsa SA y Agropecuaria Agroindus, entre otras.