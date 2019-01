La caravana desfiló por la playa, luego de la rampa de largada

Fotos ARRANQUE. La competencia más extrema del mundo se puso en marcha ayer con la salida simbólica en Perú. La carrera propiamente dicha se inicia hoy.

La caravana del Rally Dakar 2019 desfiló por las playas de Lima, punto de salida y llegada de su cuadragésima primera edición, en el Día de Reyes, víspera de la primera de las diez etapas de esta carrera que se celebra solo en Perú del 7 al 17 de enero.

Por el podio de salida del rally pasaron los 334 vehículos que tomarán la salida recién hoy desde la "Ciudad de los Reyes", como se conoce a la capital peruana por la cercanía de su fundación española con la fecha que marca el final de las navidades.

La particular cabalgata de Reyes del Dakar a orillas del océano Pacífico tuvo en la Costa Verde de Lima a 137 motos, 130 coches, entre ellos 30 UTV (vehículos utilitarios todoterreno, 41 camiones y 26 quads, entre los que se encontraba el santiagueño Martín Sarquiz.

No estuvo en esta ceremonia que marca el inicio del Dakar el boliviano Juan Carlos "Chavo" Salvatierra después de que la organización no le permitiese competir con el quad que traía por no cumplir con la reglamentación.

Los más aclamados en el podio fueron los pilotos peruanos que corren en casa, Nicolás Fuchs, Francisco León, Fernanda Kanno, Jacques Barrón y su hijo Lucas Barrón, que será copiloto y se convertirá así en el primer participante del Dakar con síndrome de Down. Otros pilotos que también levantaron al público fueron los favoritos para llevarse la victoria en coches, entre ellos los españoles Carlos Sainz y Joan "Nani" Roma, los franceses Stéphane Peterhansel, Cyril Despres y Sébastien Loeb, además del jeque qatarí Nasser Al-Attiyah.