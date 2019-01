Cardona tuvo un mal desempeño en su debut

07/01/2019 -

El debut de Edwin Cardona en Pachuca de México no estuvo a la altura de las circunstancias. El ex volante ofensivo de Boca ingresó al campo de juego a los ocho minutos de la segunda parte, ya con el partido 2-0, ante el abucheo de los hinchas locales que alguna vez lo tuvieron como ídolo.

"Tengo la conciencia tranquila, estoy agradecido con don Jesús y con Pachuca porque me dieron la oportunidad de volver a este gran país. De pronto algunos (hinchas de Monterrey) pensaron que no quería venir, pero me deja tranquilo que cuando estuve aquí me entregué al máximo", dijo Cardona tras el encuentro.





Lo cierto es que amén de lo que ocurrió con la gente, el colombiano no tuvo un buen partido (como todo el equipo). Pesado e impreciso con la pelota, no sólo no gravitó sino que además discutió feo con Avilés Hurtado, su compatriota de Monterrey, y fue amonestado por una dura infracción. Igual, Edwin se tiene fe: "Siempre trato de aportar mi granito de arena para el equipo, uno siempre da lo mejor de sí, esto apenas va empezando, llevo una semana y media entrenando y sé que le voy a dar mucho a Pachuca".