Fotos Cuáles son las bebidas típicas y más ricas de Brasil que no puedes dejar de probarlas en vacaciones

07/01/2019 -

Brasil se impone entre los destinos turísticos más elegido por los argentinos para esta temporada. Sus playas son uno de los atractivos más grandes, pero todo aquel que viaje al país vecino, no deja de pensar en otras de las características principales del lugar: sus tragos. Brasil se destaca por su cultura gastronómica la cual incluye por supuesto, las bebidas tradicionales. Si bien algunas son muy conocidas, existen otras que no lo son tanto, o su verdadero origen y la preparación tradicional y original. Cachaza Lo primero es hablar de la cachaça o cachaza en español, un destilado o aguardiente hecho a base de jugo de caña fermentado, parecido al ron, pero éste no es añejado en barricas. Existen muchas maneras de disfrutarla y no sólo en las famosas caipirinhas o caipiriñas, en Brasil también lo disfrutan sólo cuando es de muy buena marca y calidad o de un solo trago. Su grado alcohólico puede variar entre los 38 a 51 grados. Cervezas Las cervezas son de las bebidas más consumidas en Brasil, por su clima tropical es de las más disfrutan los brasileños. Existen muchas marcas de gran calidad como la Antártica, Brahma, Kaiser, Skol, Malt 90, Petra y la Bohemia (con el mismo nombre que la mexicana). A los brasileños les encanta la cerveza con mucha espuma y es la forma más típica de disfrutarla. B r a s i l e s uno de los países productores de c a f é má s g r a n d e s d e l mu n - do y claro está, son grandes consumidores de esta bebida y la disfrutan a todas horas, por la mañana, a medio día, con las comidas, por la noche antes o después de la fiesta. Uno no puede visitar Brasil y no disfrutar de sus extraordinarios granos en un delicioso café. También la disfrutan acompañado de un bombón garoto. Guaraná Guaraná Antártica es una bebida elaborada a base de la fruta que le da el nombre y una receta secreta y existe en el mercado brasileño desde 1921. Es una bebida energética que a algunos no les cae muy bien. No recomiendan que sea consumida con alcohol, porque ya lo han repetido hasta el cansancio los expertos que nos es bueno combinar bebidas energéticas con destilados. Caipiriña Y si de cocteles hablamos pues el más conocido y popular son las famosas caipirinhas o capiriñas que se hacen a base de cachaça o cachaza limón y azúcar. Suena fácil, pero el truco está en machacar correctamente los limones y la cantidad de azúcar. Ahora también la hacen con otras frutas. Por ser tan rica, refrescante y aromática uno puede perder noción de cuántas llevamos y con el nivel de alcohol de la cachaza puede terminar bastante mareado. Caipiroska La caipiroska, que lleva la misma base de limón y azúcar como las caipirinhas o frutas tropicales, solo que en vez de llevar cachaza se le agrega vodka. Coco El batido de coco es perfecto para quitar el calor de la playa y la bailada de la samba, la receta es realmente muy sencilla en un coco o vaso largo se combina cachaça o cachaza, hielo, azúcar, leche de coco, leche condensada y listo. También están los batidos de piña y maracuyá, una verdadera delicia. Melancia La melancia atómica es a base de melón, vino blanco y azúcar, lo ideal es tomarla dentro del melón sin semillas y con mucho hielo.