"El peor enemigo del empleo es el Gobierno nacional"

Fotos CRÍTICO. Gómez cuestionó la iniciativa para bajar horas laborales.

07/01/2019 -

El titular de la CGT seccional Santiago del Estero, José Gómez, se refirió a la iniciativa oficial e indicó que "este Gobierno ha destruido lo que es el trabajo en todo su sentido. No me sorprende que presente cualquier cosa. Lamentablemente estamos pasando por situaciones nunca vistas".

Indicó que "el Gobierno nacional hace mención a que el costo laboral es alto. Pero el peor enemigo que tiene el empleo es el Gobierno de la Nación, no sólo por no cuidarlo sino porque también es el socio más caro que tiene la patronal, con toda las cargas sociales e impositivas que tiene que pagar al Estado y para los trabajadores también es el socio más caro por todo lo que recauda". Agregó que este año "hubo situaciones muy particulares de algunas instituciones sindicales que acordaron por sector algunas cuestiones, pero debemos tener en cuenta que los convenios colectivos de trabajo son para mejorar la ley, no como en estos casos para estar por debajo de ella", en alusión a la ley de contrato laboral.

Para el secretario general del Sindicato de Comercio y diputado provincial, Víctor Paz, "lo que realmente hay que ver es cuál es la situación económica del país y no focalizar la cuestión en ver sólo como un costo al trabajador. El Gobierno nacional ya viene insistiendo con estos cambios y no creo que salgan en este año electoral".