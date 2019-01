Danny DeVito se suma al elenco del filme Jumanji 3

07/01/2019 -

El veterano actor estadounidense Danny DeVito se sumó al elenco protagónico de la tercera entrega de la saga Jumanji, que se rodará en los próximos meses y tiene fecha de estreno global prevista para el próximo 13 de diciembre, según informó el medio especializado The Hollywood Reporter.

De esta manera, el genial director de "Matilda" y actor de filmes como "El nombre del juego", "Hoffa" y "Tira a mamá del tren" (también dirigida por él), se suma a un elenco ya anunciado con figuras como Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black, Kevin Hart y Akwafina.

La saga Jumanji tomó nueva vida en 2017, cuando se realizó la segunda parte del éxito de 1995 dirigido por Joe Johnston y protagonizado por Robin Williams, Kirsten Dunst y Bonnie Hunt.

El filme de 1995, que recaudó más de 260 millones de dólares de taquilla global, tuvo su segunda parte en 2017, "Jumanji en la selva", bajo dirección de Jake Kasdan (también al frente de la tercera) y protagonizada por Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black y Kevin Hart, que acumuló 960 millones de dólares por tickets vendidos en todo el mundo.

Además de esta producción, Danny DeVito, de 74 años, tomará parte este año de dos producciones de Disney: "Dumbo" dirigida por Tim Burton, donde personifica al dueño del circo y con fecha de estreno en Argentina para el 28 de marzo próximo; y la cinta de animación "The One and Only Man", donde pone su voz junto a estrellas como Angelina Jolie, San Rockwell y Brian Cranston.

También protagonizará "Triplets", en la que él y Arnold Schwarzenegger descubren que podrían tener un tercer hermano (Eddie Murphy) en una continuación del filme "Gemelos", de 1988.