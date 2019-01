El ex de Campbell la desmintió sobre su acusación contra Darthés

07/01/2019 -

"Hoy me encontré con Andrea y le pregunté ‘¿qué dijiste?’. Me acordé. Éramos un grupo de amigos y nos veíamos mucho, a Juan lo dirigí, lo conozco muchísimo y eso no existió. Me parece que hoy hablar de esto es cualquier cosa", sostuvo Pablo Novak en el programa "Chismoses", de Net Tv, luego de que su exesposa Andrea Campbell recordara que durante un festejo, Juan Darthés le tocó la cola con "mucha intención", aunque después le habría aclarado que la confundió con su mujer, quien también estaba ahí.

"Andrea reconoce que Juan la confundió con María, pero es un tema de ella. Ella lo puede vivir así, pero yo lo viví diferente", minimizó Novak.

Y agregó: "De ninguna manera Juan va a tocarle el cu... estando yo ahí y va a decir que se equivocó. No era la relación que yo he tenido toda la vida con Juan ni todo el grupo de amigos que estábamos ahí. Andrea sabe que él la confundió con María y le pidió perdón. Y cuando alguien te pide perdón por un error, creo que el tema está cerrado ahí".