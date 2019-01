Reina lloró al recordar que fue abusada a los 13

07/01/2019 -

El año pasado, la denuncia por violación de Thelma Fardín contra Juan Darthés, animó a la coreógrafa Reina Reech a hacer público el calvario que vivió a los 13 años. Había tardado 47 años en contar que Buby Labecchia, el marido de su madre, Ámbar La Fox abusó de ella.

En la mesa del programa que conduce Mirtha Legrand se volvió a dar la oportunidad para hablar de ello, con el agregado de un detalle que estremeció a todos..

"¿Tu mamá lo supo?", le preguntó Carmen Barbieri. "Esa es la parte más dolorosa: ella no me creyó y volvió con él", dijo entre lágrimas Reina.

A pesar de todo el dolor, la coreógrafa y ex jurado del Bailando incentivó a las mujeres a contarlo y sacarse "esas mochilas" de encima. Y reveló: "Me di cuenta que me separé de Pablo, mi ex marido, justo cuando mi hija tenía la misma edad que tuve cuando me pasó eso a mí".