CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de enero de 2019
Por El Liberal
08/01/2019 -
CANAL 7
11.00 MORFI TODOS A LA MESA
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.45 UNA PARTE DE MÍ
18.15 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.45 BAJO PRESIÓN
22.30 SORTEO DE TOMBOLA NOCTURNA
22.45 CASO CERRADO - SIN CENSURA
00.00 KARA PARA ASK
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.30 INTRUSOS
16.30 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.30 POLÉMICA EN EL BAR
22.00 INTRATABLES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIA
20.00 FESTIVAL DE COCINEROS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
22.30 AMORES CRUZADOS PARA SIEMPRE
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONIA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.00 SÁBADO SAGRADO
16.00 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO VS. PEÑAROL (R)
18.00 VA DE NUEVO
18.30 VHS
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)
22.30 PASIÓN POR ELTURF
CANAL 4
13.30 EXPRESS SPORT
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 FOLCLUB
14.30 NUESTRO FUTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUI EN LA TARDE
19.00 EL MUNDO DE ELLAS
19.30 CONCIERTO EXPRESS
20.30 MUNDO TURISTICO
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 EXPRESS AMATEUR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.00 BERNARDO Y BIANCA
07.40 GAME OF THRONES. ICE AND FIRE. A FORESHADOWING
08.01 LIGA DE LA JUSTICIA LEGO. BATALLA CÓSMICA
09.40 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS DIOSES
11.24 HANNAH MONTANA Y MILEY CYRUS. ENTRE DOS MUNDOS, EL
12.56 LIGA DE LA JUSTICIA LEGO. BATALLA CÓSMICA
14.33 EL QUINTO CUARTO
16.29 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK
19.02 CABALLO DE GUERRA
22.00 DESCONOCIDO
TCM
09.45 CASADOS CON HIJOS
11.00 LA NIÑERA
12.12 LOST
13.39 CASADOS CON HIJOS
14.54 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD DEL ANILLO
18.01 LAS AVENTURAS DE ZACHARY BEAVER
19.43 BULLITT
22.00 BONNIE Y CLYDE
TNT
06.29 AMOR A SEGUNDA VISTA
08.15 MONSTERS, INC.
09.50 EL DESTINO DE JÚPITER
12.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
13.00 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
15.03 TOY STORY 2
16.47 EL AVISPÓN VERDE
18.56 PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO
21.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.00 ANNABELLE
23.53 EL FRANCOTIRADOR
SPACE
07.06 EL MÁXIMO JUEGO
08.42 2012
11.25 GRAVEDAD
12.58 CONAN, EL BÁRBARO
14.55 EL HOMBRE ARAÑA 3
17.24 METEORO
19.51 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA
22.00 LA REDADA
23.54 JUEGO DE ASESINOS
CINECANAL
11.25 AMIGOS SALVAJES 2
12.50 EL LÓRAX EN BUSCA DE LA TRÚFULA PERDIDA
14.25 UN PAPÁ GENIAL
16.05 LOS PEQUEÑOS FOCKERS
17.55 THOR
20.05 ¡ESTO ES GUERRA!
22.00 LA RED SEXUAL
SONY
07.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
08.55 BLACK-ISH
09.45 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
13.25 CAPA Y DAGA, DE MARVEL
15.15 NEGOCIANDO CON TIBURONES
17.05 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 RESIDENT EVIL. EL HUÉSPED MALDITO
22.00 SIRENA
23.00 RESIDENT EVIL 2. APOCALIPSIS
A DÓNDE IR
LA ESQUINA DEL RECUERDO (PEDRO LEGÓN GALLO Y CORRIENTES)
*SÁBADO 12, SE PRESENTARÁN LOS CANTORES, LA NUEVA CUMBIA, GRUPO SENTIMIENTOS Y DAVID, “EL PROFE”, EN EL ANIVERSARIO NÚMERO 17 DE ESTE ESPACIO MUSICAL.
CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO (LIBERTAD 439)
*MARTES 8, MIÉRCOLES 9 Y JUEVES 10 DE ENERO, DE 19 A 20.30, TALLER “EL ARTE DE PINTAR
MANDALAS”, DESTINADO A NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS. POR INFORMES, LLAMAR AL 4224858, INTERNO 249.
CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*SÁBADO 12, A PARTIR DE LAS 23, LA GRAN PEÑA DEL AÑO CON LA PESADA SANTIAGUEÑA, CHINGOLO SUÁREZ, EL BALLET JORGE NEWBERY, RAMÓN ÁLVAREZ, FACUNDO ROBLES, NICOLÁS CARABAJAL Y EL BALLET SANTIAGUEÑO.
TEATRO LA CASA (SAN LORENZO 272)
*SÁBADO 19, A PARTIR DE LAS 22, SE PRESENTARÁ CIELO RAZO.
CLUB SARMIENTO (LA BANDA)
*JUEVES 31, VIERNES 1, SÁBADO 2, Y DOMINGO 3 DE FEBRERO, FESTIVAL DE LA SALAMANCA,
CON LA PRESENCIA DE ABEL PINTOS, LUCIANO PEREYRA Y MUCHOS OTROS ARTISTAS.
CINES
SUNSTAR
WIFI RALPH (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY HASTA EL 09/01 17:00 (Cast)
19:30 (Cast)
BUMBLEBEE (3D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY HASTA EL 09/01 22:00 (Cast)
EL GRINCH (2D)
AVENTURA (ATP)
HOY HASTA EL 09/01 16:00 (Cast)
AQUAMAN (2D)
CÓMIC, ACCION (+ 13 AÑOS)
HOY HASTA EL 09/01 18:00 (Cast)
21:00 (Subt)
WIFI RALPH (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY HASTA EL 09/01 16:15 (Cast)
18:35 (Cast) 21:00 Cast)
BUMBLEBEE (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY HASTA EL 09/01 17:30 (Cast)
20:00 (Cast)
TERREMOTO (2D)
ACCIÓN (+13 AÑOS)
HOY HASTA EL 09/01 22:20 (Subt)
LA MULA (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 16
AÑOS)
HOY HASTA EL 09/01 17:45 (Cast)
22:05 (Subt)
JEFA POR ACCIDENTE (2D)
COMEDIA (ATP)
HOY HASTA EL 09/01 15:45 (Cast)
20:05 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
BUMBLEBEE ATPA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:40 -20:20 (excepto
el 08-01) - 22:50
AQUAMAN ATPA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:00
EL GRINCH ATP
CASTELLANO 2D 17:10
WIFI RALPH ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:30 - 19:20 -
22:30
CASTELLANO 3D 20:00
ANTICIPADAS EN VENTA
26-01 BTS WORLD TOUR
LOVE YOURSELF UN SEOUL
IDIOMA ORIGINAL 16:00 - 17:00
Idioma: coreano. No viene con subtítulos.
Es el recital solamente.
10-01 DRAGON BALL
SUPER: BROLY
CASTELLANO 2D 20:00