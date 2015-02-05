CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de enero de 2019

08/01/2019 -

CANAL 7

11.00 MORFI TODOS A LA MESA

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.45 UNA PARTE DE MÍ

18.15 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.45 BAJO PRESIÓN

22.30 SORTEO DE TOMBOLA NOCTURNA

22.45 CASO CERRADO - SIN CENSURA

00.00 KARA PARA ASK

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.30 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.30 POLÉMICA EN EL BAR

22.00 INTRATABLES

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIA

20.00 FESTIVAL DE COCINEROS

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON

22.30 AMORES CRUZADOS PARA SIEMPRE


CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONIA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO VS. PEÑAROL (R)

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VHS

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)

22.30 PASIÓN POR ELTURF


CANAL 4

13.30 EXPRESS SPORT

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 FOLCLUB

14.30 NUESTRO FUTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUI EN LA TARDE

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURISTICO

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 EXPRESS AMATEUR


PELÍCULAS

CINEMAX

06.00 BERNARDO Y BIANCA

07.40 GAME OF THRONES. ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

08.01 LIGA DE LA JUSTICIA LEGO. BATALLA CÓSMICA

09.40 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS DIOSES

11.24 HANNAH MONTANA Y MILEY CYRUS. ENTRE DOS MUNDOS, EL

12.56 LIGA DE LA JUSTICIA LEGO. BATALLA CÓSMICA

14.33 EL QUINTO CUARTO

16.29 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK

19.02 CABALLO DE GUERRA

22.00 DESCONOCIDO


TCM

09.45 CASADOS CON HIJOS

11.00 LA NIÑERA

12.12 LOST

13.39 CASADOS CON HIJOS

14.54 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD DEL ANILLO

18.01 LAS AVENTURAS DE ZACHARY BEAVER

19.43 BULLITT

22.00 BONNIE Y CLYDE


TNT

06.29 AMOR A SEGUNDA VISTA

08.15 MONSTERS, INC.

09.50 EL DESTINO DE JÚPITER

12.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

13.00 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

15.03 TOY STORY 2

16.47 EL AVISPÓN VERDE

18.56 PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO

21.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.00 ANNABELLE

23.53 EL FRANCOTIRADOR


SPACE

07.06 EL MÁXIMO JUEGO

08.42 2012

11.25 GRAVEDAD

12.58 CONAN, EL BÁRBARO

14.55 EL HOMBRE ARAÑA 3

17.24 METEORO

19.51 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA

22.00 LA REDADA

23.54 JUEGO DE ASESINOS


CINECANAL

11.25 AMIGOS SALVAJES 2

12.50 EL LÓRAX EN BUSCA DE LA TRÚFULA PERDIDA

14.25 UN PAPÁ GENIAL

16.05 LOS PEQUEÑOS FOCKERS

17.55 THOR

20.05 ¡ESTO ES GUERRA!

22.00 LA RED SEXUAL


SONY

07.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

08.55 BLACK-ISH

09.45 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D.

13.25 CAPA Y DAGA, DE MARVEL

15.15 NEGOCIANDO CON TIBURONES

17.05 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 RESIDENT EVIL. EL HUÉSPED MALDITO

22.00 SIRENA

23.00 RESIDENT EVIL 2. APOCALIPSIS


A DÓNDE IR

LA ESQUINA DEL RECUERDO (PEDRO LEGÓN GALLO Y CORRIENTES)

*SÁBADO 12, SE PRESENTARÁN LOS CANTORES, LA NUEVA CUMBIA, GRUPO SENTIMIENTOS Y DAVID, “EL PROFE”, EN EL ANIVERSARIO NÚMERO 17 DE ESTE ESPACIO MUSICAL.


CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO (LIBERTAD 439)

*MARTES 8, MIÉRCOLES 9 Y JUEVES 10 DE ENERO, DE 19 A 20.30, TALLER “EL ARTE DE PINTAR

MANDALAS”, DESTINADO A NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS. POR INFORMES, LLAMAR AL 4224858,  INTERNO 249.


CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*SÁBADO 12, A PARTIR DE LAS 23, LA GRAN PEÑA DEL AÑO CON LA PESADA SANTIAGUEÑA, CHINGOLO SUÁREZ, EL BALLET JORGE NEWBERY, RAMÓN ÁLVAREZ, FACUNDO ROBLES, NICOLÁS CARABAJAL Y EL BALLET SANTIAGUEÑO.


TEATRO LA CASA (SAN LORENZO 272)

*SÁBADO 19, A PARTIR DE LAS 22, SE PRESENTARÁ CIELO RAZO.


CLUB SARMIENTO (LA BANDA)

*JUEVES 31, VIERNES 1, SÁBADO 2, Y DOMINGO 3 DE FEBRERO, FESTIVAL DE LA SALAMANCA,

CON LA PRESENCIA DE ABEL PINTOS, LUCIANO PEREYRA Y MUCHOS OTROS ARTISTAS.


CINES

SUNSTAR

WIFI RALPH (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY HASTA EL 09/01 17:00 (Cast)

19:30 (Cast)

BUMBLEBEE (3D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY HASTA EL 09/01 22:00 (Cast)

EL GRINCH (2D)

AVENTURA (ATP)

HOY HASTA EL 09/01 16:00 (Cast)

AQUAMAN (2D)

CÓMIC, ACCION (+ 13 AÑOS)

HOY HASTA EL 09/01 18:00 (Cast)

21:00 (Subt)

WIFI RALPH (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY HASTA EL 09/01 16:15 (Cast)

18:35 (Cast) 21:00 Cast)

BUMBLEBEE (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY HASTA EL 09/01 17:30 (Cast)

20:00 (Cast)

TERREMOTO (2D)

ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY HASTA EL 09/01 22:20 (Subt)

LA MULA (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 16

AÑOS)

HOY HASTA EL 09/01 17:45 (Cast)

22:05 (Subt)

JEFA POR ACCIDENTE (2D)

COMEDIA (ATP)

HOY HASTA EL 09/01 15:45 (Cast)

20:05 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

BUMBLEBEE ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:40 -20:20 (excepto

el 08-01) - 22:50

AQUAMAN ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:00

EL GRINCH ATP

CASTELLANO 2D 17:10

WIFI RALPH ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:30 - 19:20 -

22:30

CASTELLANO 3D 20:00

ANTICIPADAS EN VENTA

26-01 BTS WORLD TOUR

LOVE YOURSELF UN SEOUL

IDIOMA ORIGINAL 16:00 - 17:00

Idioma: coreano. No viene con subtítulos.

Es el recital solamente.

10-01 DRAGON BALL

SUPER: BROLY

CASTELLANO 2D 20:00


 
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