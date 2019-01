FÚNEBRES | 8 de enero de 2019

08/01/2019 -

FALLECIMIENTOS

Santiago Roberto Sosa (La Banda)

Francisco Hormando Carrizo

Pablo Javier Cenice (Frías)

Nilda Alejandrina Catán

Rosa Gómez

Blanca Argentina Salvatierra

Carlos Alberto Eljall

Aldo Epifenio Herrera

Nilda Alejandrina Catán

Ofelia del Valle Kahn (La Banda)

Sepelios Participaciones

ÁLVAREZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. "Papi Carlos, Tata... sé que tu camino ha sido muy difícil, y gracias por ayudarme a convertirme en la persona que soy hoy! cuídanos desde el cielo". Su hija Gabriela, hijo político Pablo Bobes y sus nietos Juan y Azul participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Néstor Roger Russo, Stella Tula Peralta, sus hijos Ángeles y Franco Gómez y Dianita Gómez Russo acompañan con dolor su partida. Siempre en nuestros corazones. Se te extrañará los viernes querido amigo y mejor persona. Descansa en paz, resignación a su familia.

ÁLVAREZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Sus colegas y amigos Rosa Sevilan y Damian Suarez participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y consuelo a sus familiares.

ÁLVAREZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. "Que difícil es decir adiós, vivirás en nuestros corazones. Que brille para ti la luz que no tiene fin". Sus amigos Rubén Gutierrez y su esposa Rosa, sus hijos Gustavo, Marcela, Ana, y María Inés. Que descanse en paz. Se ruegan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Boyé José y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su colega y muy apreciado amigo Carlitos y ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA DE LOTERO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 29/12/18|. Su prima hermana Silvia Helena María Argibay Garma, Gustavo Juárez Villegas y sus hijos Joaquín y Nadia, Magdalena y Javier participan con profundo dolor y lamentan mucho su partida. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE GARMA DE LOTERO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 29/12/18|. Chiqui y Gringo Bravo de Zamora participan con tristeza su fallecimiento y acompañan con todo cariño a su familia.

ARCE GARMA DE LOTERO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 29/12/18|. Guillermo Montenegro e Inés Bruchmann participan con dolor el fallecimiento de la hermana de su amiga Malena. Acompañan con cariño elevando oraciones

CARRIZO, FRANCISCO HORMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/19|. Su esposa Francisca Guzmán, sus hijos Dorca, Fany, Francisco, Anahi, Rebeca, Raquel y Flavia. hijos políticos, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados 10 hs en el cementerio de El Simbol. Cpo. Gallo. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

CATÁN, NILDA ALEJANDRINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/19|. Sus hermanos Marta, Cristian, Alejandro, Zulma, Analía y Rosa participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en horas de la mañana en el cementerio El Descanso. Elevan oraciones en su memoria.

CATÁN, NILDA ALEJANDRINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/19|. Su hermana Zulma Catán y sus hijos Yesi, Ana, Álvaro, Yuli y sus nietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en horas de la mañana en el cementerio El Descanso. Elevan oraciones en su memoria.

CATÁN, NILDA ALEJANDRINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/19|. Su hermano Alejandro y sus hijos Daiana, Tamara y Bautista participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en horas de la mañana en el cementerio El Descanso. Elevan oraciones en su memoria.

CATÁN, NILDA ALEJANDRINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/19|. Sus hijos Andres, Raúl, Vanesa, Gisela, h/pol, Adriana, Silvia, David, nietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados en cemet. El Descanso hs 11 casa de duelo P. L. Gallo (S/V). Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CATÁN, NILDA ALEJANDRINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/19|. Su vecino Dionisio Vega y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento.

CONTRERAS, ARTURO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Rosario, Sta. Fe el 02/1/19|. Dr. Mario Palavecino, Ana María Díaz y familia participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia rogando oraciones en su memoria y por una pronta resignación de los suyos.

ELJALL, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Sus hijos José, Norma y Luján, h/pol, Julio Corvalan, nietos Carlos, Daniela, Marina, Eugenia, bisnietos y demás fliares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados cemet. Parque de la Paz. Serv. Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ELJALL, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Su primo hermano Ramon Agustin Vallejo, Estela Campos y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto y oración a sus hijas Normita y Lujanita y flia. sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

ELJALL, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su sobrina Carolina Bravo, sobrinos nietos José, Marcelo, Mariano y Cecilia Guzman, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

ELJALL, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada . Su sobrina Cecilia Guzmán que lo recordará con todo el cariño que merece, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Carlos A. Villalba, su esposa Nori y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de Rosi y acompañan a su hermano Roberto y demás familiares en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria

GÓMEZ, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Servishar Lic. María Eugenia Villalba y personal participan de su fallecimiento y acompañan a su hermano Roberto y demás fliares en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Fernando Martinez y Lili Hoyos, sus hijos Naza, Belén, Mariana y Lourdes acompañan en este doloroso momento a un gran amigo Omar Orieta y su hijo Omarcito ante la desaparición física de su esposa Rosita. Un cálido acompañamiento a toda la familia. Brille para ella la luz que no tiene fin.

GÓMEZ, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Dichosos los que sufren porque ellos tendrán Misericordia. Margarita de Lares y sus hijos, participan su partida hacia la Casa del Padre. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE RODINI, VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Su hija: Marina Rodini, su hijo Pol.: Hugo Magalotti, sus nietas: Jimena, Rita y Daniela, part. su fallec. Sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Jardín del Sol. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GONZÁLEZ DE RODINI, VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino. Su hermano Domingo González, sobrinas Ani, Cristina, Adriana, Elina y respectivas flias., participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

GONZÁLEZ DE RODINI, VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Su hermano Julio González, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ DE RODINI, VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Su hermana Isabel González, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ DE RODINI, VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Sus primos Mecha e Inés Herran, sus sobrinos Adriana, Guillermo González y Tere Gallego, participan de su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

GONZÁLEZ DE RODINI, VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Su prima Esther Rodini,l sus hijos Fabiana, Anabel, Agustin, hijos políticos Fabio, Antonela y nieto Felipe, acompañan a su hija Marina y flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE RODINI, VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Carlos Adamo y comisión directiva del Sindicato de Obras Sanitarias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE RODINI, VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino y brille para ella la luz que no tiene fin ". Tu cuñada Alicia Escañuela y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE RODINI, VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. "Señor ya está ante ti recíbela en tu Reino ". Su cuñada Nélida Escañuela de Rodini, sus hijos Gringa, Tito, Pilin y Mabel con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE RODINI, VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su cuñada Nena Rodini y sus hijos con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE RODINI, VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. "Señor ya esta ante ti, recíbela en tu Reino". Su cuñada Nélida de Pedregal, sus sobrinos Walter, Sonia, Héctor y Marisa con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE RODINI, VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Las almas de los justos están en manos de Dios. Tu hija de corazón Vanesa Olivera, su esposo Hugo Farias y sus hijas Pía y Leda, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE RODINI, VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Yolanda Ruiz, sus hijos Tete, Chichí, Gringa, Negro y Silvia Rodini con sus respectivas flias., acompañan a su hija Marina y flia. en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE RODINI, VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Familiares; Pocholo Olivera, Chichí Rodini, Ely y flia., Daniela e hijos, participan con mucho pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE RODINI, VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Rulo y Pamela compañeros de su hija Marina participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE RODINI, VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Sus compañeros Mercedes Yocca y Lalo Navarrete y sus respectivas flias. participan y acompañan a su hija Marina por el fallecimiento de su Sra. madre.Ruegan oraciones en su memoria

GONZÁLEZ DE RODINI, VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Los compañeros de casa central de su hija Marina: Jorge, Roque, Graciela, Lucy, Mariela, Cristina, Lourdes, Mercy, Pamela, Juan José, Manuel, Carlitos, Guada, Miriam, Adriana, Noemí, Patry, Lalo, Raúl, Emilio y Luisito participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE RODINI, VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Su cuñado Augusto Angella e hijo Gabriel y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, ALDO EPIFENIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Su esposa Nora Cortes, hijos Andrea y Sara, hijo/pol, Mariano, nietos Ainara, (Bicho), y demás flia. participan su fallec. Servicio. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

IBÁÑEZ, MANUEL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/19|. Los socios y comisión directiva de la Asociación de Empleados del Poder Judicial participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañero Manuel y acompaña a su familia en tan difícil momento. Se ruega oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, REINALDO (Ñato) (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Su cuñado Raúl Corvalán, su esposa Nena y flia. participan su fallecimiento.

RESK DE RAFAEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Sus vecinos : Kalila de Trungelliti, sus hijos Dito, Grace, Tere y José y sus respectivas familias participan con dolor de su partida. Rogando una oración en su memoria.

RESK DE RAFAEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Su vecino Polo TRungelliti y su hija Adriana; Jordan y Casilda participan con dolor de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

RESK DE RAFAEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Su vecino José Trungelliti y familia participan con dolor de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RESK DE RAFAEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Sus vecinos de siempre Pablo Eduardo Correa, Oscar Eduardo Correa y familia participan de su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

RESK DE RAFAEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Sus queridos vecinos de toda la vida: José Luis Vercelli, Esther Correa, sus hijos María Paula, Diego, Carolina, y sus nietos Agostina, Lionel,Thiago y Martina participan con dolor su partida al Reino y ruegan una oración en su memoria.

RESK DE RAFAEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Eden Habel Sapag y familia participa con profundo pesare del fallecimiento de la Sra. Olga Rafael elevando una oración por su eterno descanso.

RESK DE RAFAEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. La honorable comisión directiva , socios y empleados y concesionario de la Sociedad Sirio Libanesa de Sgo. del Estero participa con profundo pesar del fallecimiento de la Sra. Olga de Rafael quien fue un gran colaboradora en nuestra institución demostrando un gran sentido de pertenencia. Elevando a Dios una oración por su eterno descanso.

RESK DE RAFAEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. (Mateo 5:4). Wadhia Neme de Flores e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida amiga Olga. Te vamos a extrañar.

RESK DE RAFAEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Luis Machuca, Kuky Espíndola y sus hijos Paula, Martín, Virginia y Pablo participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del querido amigo José. Ruegan oraciones en su memoria.

RESK DE RAFAEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Juan Carlos Alaniz, Maria Cristina Correa: sus hijos Maria Gracia y Sergio, María Candela y Felipe y sus respectivas flias., despiden con profunda tirsteza a quien fuera bella persona y excelente vecina. ¡Doña Olga, la vamos a extrañar! Rogamos oraciones en su memoria.

RESK DE RAFAEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Teresa Zavaleta y Víctor Amado participan con profundo dolor la partida al Reino Celestial de la madre de su amigo Carlos y acompañan a la familia ante irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

RESK DE RAFAEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Mariza Llarrull y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su compañero de tareas José. Ruegan oraciones en su memoria.

RESK DE RAFAEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Yeny y Vitín Gattás e hijos despiden a su querida amiga y vecina. Acompañamos a sus hijos Carlos y José con sus respectivas flias. Pidiendo al Altísimo resignación ante inmenso dolor y tristeza. ¡Hasta siempre, querida Olga!

RESK DE RAFAEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Justo Alegre y flia. participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

RESK DE RAFAEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Nené Salomón de López y sus hijas Marti y Andrea, participan su fallecimiento. Mujer, Esposa, Madre y Abuela ejemplar. La recordaremos siempre con el misdmo cariño que nos supo prodigar. Acompañamos a su flia. en tan doloroso momento. Descansa en la Gloria del Dios. Hasta siempre querida Amiga.

RESK DE RAFAEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Jesús dijo: voy pués, a preparar lugar para vosotros para que donde yo estoy vosotros también esteis: Berta Abraham de Jorge y flia. participan con tristeza su fallecimiento.

RESK DE RAFAEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Sus vecinos: Susi, Eduardo y Luis Llapur participan su fallecimiento con verdadero afecto, despedimos a Dña. Olga quien nos vio crecer. Acompañamos en el dolor a sus hijos y respectivas familias.

RESK DE RAFAEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Matías de la Rúa y familia participan del fallecimiento de la abuela de su amigo Tony. Ruegan una oración en su memoria.

RESK DE RAFAEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. José Torrens, Patricia Seggiaro e hijos participan el fallecimiento de la Sra. Olga y acompañan a sus queridos hijos y nietos en esta dolorosa pérdida. "Dios la reciba en su gloria".

RESK DE RAFAEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Raúl Barros, su esposa Pamela y sus hijos Maxi e Ivi, Agustina e Ignacio participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RESK DE RAFAEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Compañeros de su hijo José: Marisa, Graciela, Cecilia, Daniel, Patricia, Daniela, Anali, Willy, Gaby, Omar y Luis participan el fallecimiento de la Sra. mamá de José, rogando consuelo a su familia.

SAAD DE ZUAÍN, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. Natividad Nassif acompaña desde el afecto a sus hijos y demás fliares. ante la partida de la Sra. Amelia para el eterno encuentro con el rostro de Dios.

SALVATIERRA, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Querida madre vivirás en mi corazón para siempre. Su hijo Luis Roldan y familia participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cemet. El Descanso.

SALVATIERRA, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Familia Ruiz Vargas participa con dolor el fallecimiento de Blanca. Ruega oraciones en su memoria.

DÍAZ VDA. DE MENTESANA, IRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hija Josefina, su hijo político Ramón Abdala, sus nietos Viviana, Sergio, Mariela, Hernan y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y lamentan la pérdida irreparable.

DÍAZ VDA. DE MENTESANA, IRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/19|. Fuiste una madre, ejemplar, tus bondades y sabiduría quedaran por siempre en nuestro recuerdo. Sus hijas Josefina, Carmen, y Angela, sus nietos Sergio Bazan, Prof. Viviana Bazan, Prof. Mariela Abdala y Hernan Abdala participan con dolor su fallecimiento.

DÍAZ VDA. DE MENTESANA, IRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/19|. Sus hijas Josefina, Carmen y Angela, h/pol Ramón, nietos Viviana, Sergio, Mariela y Hernan, nietos, bisnietos y tataranietos y demás famil, participan su fallec. Sus restos serán inhumados cemet. La Misericordia. Casa de duelo Av. Belgrano 532 L.B. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

DÍAZ VDA. DE MENTESANA, IRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/19|. Abuela hoy lamentamos tu partida nunca olvidaremos tus consejos, sus enseñanzas, tu amor y tu generosidad por todos los que te rodeaban. Sus nietos Prof. Viviana Bazan, Sergio Bazan y flia,. Prof. Mariela Abdala y flia; Hernan Abdala y flia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cemet. La Misericordia. Casa de duelo Av. Belgrano (S/V). La Banda.

DÍAZ VDA. DE MENTESANA, IRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/19|. .Abuela fuiste un ejemplo de lucha, cariño, amor por tus queridos niñitos. Su nieta Prof. Mariela Abdala, su nieto político Lic. Germán Domínguez, sus bisnietos Agustina y Salvador participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ VDA. DE MENTESANA, IRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/19|. Abuela nunca olvidaremos los momentos compartidos junto a vos. Te vamos a extrañar. Su nieto Sergio Bazan, su nieta política Marcela Ibáñez, sus bisnietos Nicolás, Tamara y Fede, Mariana. Sus tataranietas Julieta y Emilia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs cemet. La Misericordia. Casa de duelo Av. Belgrano (S/V). La Banda.

DÍAZ VDA. DE MENTESANA, IRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/19|. Tía Irma querida, te fuiste de este mundo pero no de nuestros corazones, siempre con una palabra justa, con una mirada cálida, llena de ternura y esa sonrisa que irradiabas de alegría. Te vamos a extrañar siempre. Sus sobrinos Muñeca, Ramón, Rosana, Mariné y Lautaro, Uva Verón y Arinco Cordero.

DÍAZ VDA. DE MENTESANA, IRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/19|. Sus sobrinos Elsa, Cacho, Mabel y Héctor e hijos y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ VDA. DE MENTESANA, IRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/19|. Luis Rubén Domínguez y Ana Silvia Gerez participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de su nuera Mariela. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ VDA. DE MENTESANA, IRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/19|. "Que brillle para ella la luz que no tiene fin''. Las amigas de su nieta Viviana, del Colegio Secundario Banda: Kari, Luci, Lili, Isa, Maite, Carlos, Yanet, Ani, Rita, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ VDA. DE MENTESANA, IRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/19|. La comunidad educativa de la Escuela de Form. Prof. y Capacitación Laboral ''Prof. Edvino A. Paz Nº12'', participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestra querida Ex-compañera de tareas Angela Mentesana. Pedimos oraciones para su eterno descanso de su alma.

DÍAZ VDA. DE MENTESANA, IRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/19|. Me quedo con una sonrisa tuya de la broma que me hiciste hace unos dias. Abuelita te voy a extrañar .Tus nietos Henán Abdala y Camila Morteira, tu bisnieta Vera Martina, lamentan tu partida. Rongando oraciones en su memoria.

DÍAZ VDA. DE MENTESANA, IRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/19|. Juany Urquiza de Miranda, miguela A. Miranda, Andy Miranda Urquiza y flia, acompañan a la querida Chiky. a Carmen, Vivi, José y a toda la familia. Lamentan la partida al Reino del Señor de la querida Irmita. Ruegan resignación para todos.

KAHN, OFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Sus hijos Graciela, Julio, Rubén, Melina, Claudio, hijos/pol Carlos, Rosa, nietos y demás familiares participan su fallec. Sus fueron inhumados en el cemet. La Misericordia. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

RODRÍGUEZ VDA. DE BURGOS, JORGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/19|. Sus hijos Carlos y Dario, hijas políticas, Adela, y Marisa, nietos Gonzalo, Mariano, Leonella, Evangelina e Isabel y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 15.30 hs en el cemet. La Misericordia. Casa de duelo Sáenz Peña 371 (S/V) . La Banda. EMPRESA SANTIAGO.

SOSA, SANTIAGO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/19|. Su padre Ramón y Betty; sus hijos Samira y Jesus. Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

SOSA, SANTIAGO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció 7/1/19|. Pablo Andrada, sus padres, hermanos y abuela participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su novia Noelia, rogando al Altísimo por el eterno descanso de su alma y pronta resignación a sus desconsolados padres.

SOSA, SANTIAGO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció 7/1/19|. Que el Señor te reciba en sus brazos para darle vida eterna. Elva de Escobar, sus hijas Doly, Georgi, Clide, Mariela, Rosi, Ale, sus hijos políticos, nietos y bisnietos participan en su fallecimiento y acompañan a su sobrina Nengui y demás familiares en este inesperado y triste momento y elevan oraciones en su memoria.

SOSA, SANTIAGO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció 7/1/19|. Amigos y vecinos de la flia. Sosa. Flias de Alfredo Tomaselli, Guido Guaraz, Rodolfo y Alberto Juárez, René Lescano, Lito, Susana y Rosita Pereyra; Walter Carabajal, Fabian Zarate, Dani y Claudia Lastra, Marcela Aguirre, Domingo Campos, Alberto Farias, Mary de Jiménez, Roger Gómez, Ing. Carlos Juárez, Miguel Juárez, Carlos Juárez (padre), Marta de Elias, Reina Coria de Domínguez y Waldo Carabajal participan con dolor su fallecimiento.

ZANONI, ELSA JUANA NIEVE (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/19|. La promoción 64 de la escuela Normal Manuel Belgrano participa con dolor el fallecimiento de la mamá de Elsa Marcela Trucco Zanoni ex alumna integrante de esta promoción. Ruegan a Dios resignación a Pety y fortaleza a toda la familia por tan irreparable perdida.

ZANONI, ELSA JUANA NIEVE (q.e.p.d.) Falleció 4/1/19|. La honorable comisión directiva, socios y personal del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento de la madre de la Licenciada Elsa Marcela Trucco.

ZANONI, ELSA JUANA NIEVE (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/19|. Las amigas del Grupo de estudio de su hija Elsa: María Inés, Coty, Alicia, Rosalía, Nené, Mirta, Angi, Gringa, Ana, participan el fallecimiento de su madre y elevan oraciones a su memoria.

CENICE, PABLO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/18|. Su esposa Paola, su hijo Laureano y demás familiares. Sus restos serán inhumados 10 hs en el cementerio de Frias. Cob. Sindicato de Camioneros. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

GUTIÉRREZ, RAMÓN OSCAR (CHUEQUERA) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/19|. Los compañeros de la última promoción de Maestros Normales Nacionales Regionales de la Escuela Normal República del Ecuador, año 1969, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido ex compañero con quien compartimos una amistad de años en las aulas y en la vida. Acompañamos a su esposa, hijos y nietos. Rogamos oraciones por su descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin. Sus restos fueron inhumados en el cementerio San Agustín de Frías.

GUTIÉRREZ, RAMÓN OSCAR (Chuequera) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/19|. Comparten con dolor junto a su hija Érica y toda su familia. Lucas, Melisa, Carola, Lis y Maxi.

Invitación a Misa

BARRAZA, FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Sus hijos Gladys y Víctor Suárez, hijos políticos, nietos y demás familiares invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en la parroquia San Francisco al cumplirse trece meses de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ DE ÁLVAREZ, MARÍA TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. La muerte es la parte más difícil de la vida, no para los que pasan sino para los que quedan atrás... Que nos cuesta desprendernos del dolor de tu partida, pero mantenemos intacto tu recuerdo... Porque tu recuerdo es el que perdurará en todos nosotros por la etenidad... Su esposo Manuel, su hija Vanina, sus hermanos Maria Belén y Raúl Oscar, sus cuñados, sobrinos y demás fliares. invitan a la misa que se oficiará hoy a a las 20,30 hs. en la iglesia Catedral Basílica al cumplirse 9 días de su triste partida al reino celestial.

GUTIÉRREZ, CARLOS RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 08/06/16|. Hoy la tierra llora tu ausencia y el cielo gana un ángel más. Tu partida llegó como una noche sin luna a mi vida, noche oscura que no me dejó ver la salida. Hijo,que triste y doloroso es recordar que no estás en este mundo, solo te pido fuerzas para seguir, te recordaré siempre hijo de mi alma. Invitan a la misa, sus padres Juan C. y Nora, sus hermanas, sobrinos, tíos y primos que se realizará hoy a las 20,30 hs. en la parroquia Santo Cristo del Bº Mosconi. Ruegan oraciones en su memoria.

UMBIDES, ELVIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Madre mía no se cómo soportar tu ausencia, no quería que me dejaras tan pronto, me cuesta mucho saber que la muerte nos separa. Le pregunto a Dios porque te recogió tan pronto, cuando necesito tanto de tu presencia. Imagino que El tiene otros destinos para vos. Me mantengo en pie por mi hijo y por vos, porque quiero que desde allá arriba sigas orgullosa de mi y de mis hermanos, que amaste, acompañaste y protegiste hasta el último. Te fuiste pero nunca te olvidaremos, quedaran tus enseñanzas, consejos, tu amor y comprensión; guíanos por favor...Dios te llevo a su lado y tu partida fue un duro golpe en la vida de tus 4 hijos. A pesar de tu ausencia y el dolor, nos esforzaremos para seguir contentos, para reír y disfrutar de la vida como nos enseñaste Gordita hermosa. Hoy hace 9 días que nos dejaste y ya te extrañamos, pero tu recuerdo nos hace fuertes. Debemos seguir, vivir y no permanecer en el dolor, porque vos nos enseñaste a luchar y a vencer todo, por mas difícil que sea. Costara mucho resignarse y aceptar que ya no estarás físicamente; voy a necesitar tu compañía hoy y el resto de mis días, duele y mucho...pero debemos aprender a vivir sin vos y no sé cómo lo haremos, ayúdanos, danos las fuerzas y el consuelo que necesitamos, junto a nuestro Padre Celestial. Hay días que no me provoca seguir, pero luego recuerdo " La Palabra" que aprendimos juntas y eso me reconforta. Espero encontrarte pronto amor de mi vida, mi madre, amiga, confidente, mi compañera del alma. Vamos a extrañarte hasta nuestros últimos días. Te amamos y amaremos por siempre. Tus hijos Lucas, Sebastián, Carlitos, nuestro padre Napo, hijos políticos Paola, Ezequiel, Ana e Inés, tus nietos Wara, Nehuen, Mateo, Tomas y Jesús. Gracias por ser una mujer fantástica en todos los sentidos...mis bendiciones y nuestro amor para vos madre querida. Tu hija María Elvira...Quiero agradecer a familiares, amigos y vecinos que nos acompañaron en este duro y difícil momento e invitamos a la misa que se oficiara hoy a las 20.15 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano.

GÓMEZ ESPECHE, MARÍA JIMENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/18|. Mi hija, ya hace un mes de tu partida. Que dificil es recordate sin que nuestros ojos se llenen de lágrimas, sin que nuestros corazones se sientan oprimidos. Dejaste bellos momentos en nosotros que auque pasen días, meses y años siempre estarás presente en mi vida. Nos acompañas aun en medio de tu ausencia diaria pero Dios con su infinito amor nos ayudara a sobre llevar tu partida y nos nos uniremos en oracion por tu eterno descanso. Jime, mi bebe , mi princesa hermosa. Te amamos y te extrañamos hoy y siempre. Tus padres Omar y Silvia, tus hermanas Valeria y Romina, cuñados Matias y David, tus sobrinas que te aman con todo su corazón: Mía, Aitana, Pia y Pauli. Invitan a la misa hoy a las 20:30 hs en la Parroquia Santiago Apóstol (La Banda), al cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

SÁNDEZ, MARCELO BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/16|. Al cumplirse 3 años del paso a la vida eterna, su esposa Estela, sus hijos Walter y Daniel, su hermana Beatriz y nietos ruegan una oracion en su memoria e invitan a la misa aque se realizara el dia Martes 8/01/19 a las 20:30 hs en la parroquia Sgo. Apóstol en la ciudad de la Banda.

Agradecimientos

GEREZ DE ÁLVAREZ, MARÍA TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Su esposo Manuel, su hija Vanina, sus hermanos Maria Belén y Raúl Oscar, sus cuñados, sobrinos y demás fliares. agradecen al director y personal de la Subdirección del Interior, al director y personal de Medicina Preventiva, Canal 7, al Dr. Carabajal y personal de enfermeras y mucamas de la UTI del Sanatorio Santiago, a la dueña y personal del Rey de las Medialunas, a la coordinación y personal de la UPA Nº 6 Bª Smata, a los vecinos y amigos que nos acompañaron en tan doloroso trance.