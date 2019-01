Turbantes, vestidos largos y otras tendencias de la playa

08/01/2019 -

Canastos circulares y semicirculares El canasto de paja, cuanto más rústico mejor, que se usó con fuerza el verano pasado, mutó este año siguiendo la moda más proporcionada y prolija del diseño circular o semicircular. Con tiras de cuero para colgar como bandolera, pequeños o gigantes, con tiras trenzadas. Es prácticamente impensado ir este verano a la playa sin un canasto de estas características. A la playa con mochila Como contraparte, y en consonancia con el desdibujamiento de los estereotipos de género en la moda, mujeres y hombres trajeron este año sus mochilas a la playa. Un ítem en otra época destinado a la utilidad, hace unos años que es parte del look de todos. Minishort Aunque el minishort de jean sigue siendo un must, este verano es infaltable llevar un vestido largo, o un kimono ídem. También las camisolas y las polleras estilo hindú largas hasta el piso. Clave es que incorporen transparencias y que si tienen mangas sean anchas para garantizar la comodidad y la frescura, sin perder un ápice de sensualidad. Vinchas y turbantes, ellos usan pareo Otro cambio visible que parece ser el resultado de la ruptura de ciertos estereotipos es la tendencia de los hombres de animarse a usar pareo. Eso sí, ellos no se lo ponen en la cintura. Lo usan para cubrirse del frío, se envuelven en las tardes frescas de La Brava de José Ignacio, y se abrigan el cuello si hace falta. Lejos de todo prejuicio, los eligen de colores estridentes, con flecos y cuanto más grandes y llamativos, mejor.