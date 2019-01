El puerto de Punta, uno de los grandes atractivos

08/01/2019 -

Como todos los veranos, el puerto de Punta del Este concita la atención de los visitantes que se ven atraídos por lujosas embarcaciones amarradas en las aguas marinas. El primero en llegar fue el velero Hetairos, de bandera de Islas Caimán. Tiene 67 metros de eslora, once de manga y casi cuatro metros de calado. "Se encuentra entre los diez veleros más grandes del mundo, ocupa el octavo lugar. En su tipo es el más grande del mundo. Fue construido en el año 2011 en Finlandia", contó Carlos Ferreira, jefe del Puerto de Punta del Este. "Viene de Islas Georgias del Sur y se dirige al Caribe. Tiene una velocidad crucero de unos 26 nudos, que es equivalente a unos 50 kilómetros por hora", agregó Ferreira. El megayate de diseño clásico moderno llegó con 18 tripulantes a bordo y tiene capacidad para diez pasajeros. "No es habitual una embarcación de estas y como no es habitual, tampoco es habitual lo que nos piden. Por ejemplo, el sistema de conexión de electricidad es diferente al del resto de las embarcaciones porque necesita más potencia. Son barcos que vienen de larga navegación entonces el desembarque de lo que es basura hay que coordinarlo bien. Obviamente los costos de la amarra son altos. Va a pagar unos 39 mil pesos uruguayos por día más el costo de energía eléctrica y agua potable", expresó el jefe del puerto esteño.