El "Gaucho" acelera todo el proceso de preparación

08/01/2019 -

El plantel profesional de Güemes, conducido por el entrenador Pablo Martel, cumplió ayer con un nuevo día de exigencia física, continuando con la pretemporada planificada, de cara a su participación en el Torneo Regional Amateur, el cual se iniciará el domingo 27, por lo que el sorteo del fixture se confeccionará mañana.

En ese sentido, el grupo trabajó ayer en doble turno. Por la mañana, las tareas se llevaron a cabo en el predio de Jugadores Libres, mientras que la sesión vespertina se realizó en las instalaciones de la institución.

Además, está previsto que mañana dispute su primer partido amistoso de preparación ante Vélez de San Ramón, el cual se jugaría en horas de la mañana, en el estadio "Coliseo de los Sueños".

El que habló con la prensa, tras la culminación de las tareas, fue el defensor Mariano Vergara, quien reveló los motivos de su regreso a Güemes.

" Volví porque el técnico me convenció. Lo tuve como técnico a Martel en Independiente y yo sé que, si venía a Güemes, no podía estar en un 60 por ciento. Aquí hay que estar al ciento por ciento. Es un técnico joven, que tiene muchas ganas de seguir creciendo. Por historia, este club tiene que estar entre los primeros y eso es fundamental. Muchos clubes estuvieron interesados por mí, pero me decidió por el "Gaucho". Sé lo que significa esta entidad y la gente exige el doble", reveló.

Posteriormente, "Chata" comentó sus sensaciones y la importancia que el club le brinda a esta competencia

"Güemes exige ser protagonista y sabemos que hemos llegado a un club exigente. Todos los fines de semana, a los partidos se los va a vivir como una final. Pero vamos paso a paso, primero debemos ponernos bien desde lo físico y luego vendrán los amistosos que nos van a servir para conocernos mucho más", finalizó.