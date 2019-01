"Queremos pelear arriba y dejar de lado el descenso"

Fotos AMBICIÓN. Diego Jara confía en el potencial del plantel de Central Córdoba para pelear por metas importantes.

Central Córdoba se encuentra en pleno trabajo de pretemporada, para encarar la segunda mitad del Torneo Nacional B y la llave de 32avos de la Copa Argentina. En ese sentido, el plantel comandado por Gustavo Coleoni, se entrenó ayer a doble turno, haciendo hincapié en la exigencia física, pensando en las competencias futuras.

Haciendo alusión a la misma, el delantero "ferroviario" Diego Jara reveló que pretende pelear por cosas importantes, en este segundo semestre y no estar pendientes de los promedios del descenso.

"Esta parte del año que se viene queremos ir a pelear arriba y dejar de lado el sufrimiento de pelear por no descender. Es un torneo parejo donde ningún equipo nos superó futbolísticamente, pero los puntos dicen otra cosa", explicó el goleador en su diálogo con el sitio Mundo Ferroviario.

"Tenemos un buen plantel y sabemos lo que queremos", añadió.

Luego, el delantero confesó que arrancó la pretemporada con la ilusión de poder ganarse la titularidad, aunque aclaró que siempre sumará desde el lugar que le toque ocupar.

"Uno siempre está a disposición del técnico, por diferentes motivos, me tocó jugar pocos minutos pero cuando me tocó entrar, gracias a Dios colaboré con goles y eso me dejó tranquilo. Ahora empezamos todo de cero y ojalá pueda tener más minutos en cancha, aunque siempre voy a sumar mi granito de arena, desde el lugar que me toque ocupar para el bien del equipo", mencionó.

"Estamos trabajando bien, el grupo tira para el mismo lado. La pretemporada nos servirá para preparanos de la mejor manera", culminó el ex Patronato y Unión de Santa Fe.