Independiente abrochó nuevas incorporaciones

Independiente de Fernández será uno de los representantes santiagueños en el Torneo Regional Federal Amateur y con la intención de ser protagonista, logró sumar refuerzos al plantel que conduce Roger Gerez.

En ese sentido el "Aurinegro" incorporó a Nahuel Cajal (21 años, arquero, proviene de Aldosivi de Mar del Plata), Gastón Gómez (22 años, delantero, viene de All Boys), Nicolás Gerez (21 años, volante, llega de Aldosivi de Mar del Plata), Gastón Paz (21 años, Mitre), Alejandro Díaz (ex Independiente de Beltrán, delantero 19 años) e Ignacio Migueles (ex Defensores de Forres, volante).

A pesar de esas contrataciones, la comisión directiva tiene intenciones de sumar un volante creativo, que pueda incorporarse en lo inmediato.

La idea es que en el transcurso de esta semana se pueda cerrar el plantel para aguardar el inicio de la competencia.

En cuanto a lo futbolístico, Independiente volverá a tener una prueba, el sábado ante Vélez de San Ramón.

Haciendo alusión a las incorporaciones, el entrenador Roger Gerez, indicó que son futbolistas que pueden brindarle dinámica de juego al equipo.

"Independiente es un equipo estructurado, donde los que llegan se tienen que adaptar a lo que se pretende. Son jugadores que le darán dinámica al equipo. Hay buenos jugadores que necesitan que se adapten lo más rápido posible, pero es cuestión de tiempo. Quedan tres semanas todavía y vamos a ir puliendo detalles del equipo, aunque ya tenemos una base definida", aseguró "Pinino" en diálogo con la prensa.