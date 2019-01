"Hoy me vino a medir dónde me va a pegar el tiro"

08/01/2019 -

El día 29 de noviembre, cuando Luciana se encontraba en su casa, Santiago había arribado sorpresivamente y cuando ella le pidió que se fuera de la casa, él le contestó: "Ya me voy, ya me voy... solo vine a ver dónde te voy a pegar el tiro". Ese hecho quedó registrado en una conversación que Luciana mantuvo -a través de WhatsApp- con su primo Gabriel Garnica.

En la conversación, la joven madre sostiene: "Hoy me amenazó de muerte. Me vino a medir dónde me va a pegar el tiro". Sus familiares le aconsejaban realizar la denuncia a lo que la víctima respondió: "Intenté denunciar, mucha bola no me dan".