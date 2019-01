"Lo que ella vivía era un calvario, ya no sabía dónde más pedir ayuda"

Fotos ESCENA. Santiago esperó que Luciana saliera de la casa para abrir fuego en su contra y dejarla al borde de la muerte.

08/01/2019 -

"La vida de mi prima era un calvario. Hace años que sus días eran una tortura. Ya no sabía dónde más pedir ayuda. Nunca alguien hizo algo cuando ella contaba las amenazas. Fue a más de cuatro comisarías, pero no tuvo respuestas", sostiene Beatriz Garnica, prima de Luciana Fioretti, la joven madre que pelea por su vida en la sala de Terapia Intensiva del Centro de Salud Banda luego de que su expareja la acribillara a balazos la noche del domingo pasado.

Luciana presenta seis heridas de bala, tal como lo adelantó en exclusiva EL LIBERAL. Los disparos provocaron gravísimas lesiones que hoy tienen a la joven madre en coma inducido, con pronóstico reservado.

Su familia, que aguarda en los pasillos del CISB un milagro, expresó que "la vida de ella era una lucha. La familia de él y ella (por Luciana) no pudieron hacer nada por Santiago que tenía un grave problema de adicción".

Además, aseguran que las amenazas eran constantes y contundentes. "Él todo el tiempo le decía que la iba a matar, que así iban a terminar. La amenazaba con matar al hijo mayor que ellos tienen. Mi prima cuando quiso hacer la denuncia en las cuatro comisarías a las que fue le dijeron que ‘como no tenía golpes, no le podían recibir la denuncia’. Ella ya no sabía dónde recurrir", expresó Beatriz.

Según el relato de Margarita Coria (tía de Luciana) la violencia estuvo presente en la relación siempre. "Era tal la violencia que vivían, que los dos chicos estaban con tratamiento. Nosotros (por la familia) nunca la vimos golpeada, pero no sabíamos lo que sucedía dentro de las cuatro paredes de la casa", enfatizó la mujer quien se encuentra devastada por la tragedia que hoy los atraviesa.

"La violencia, hasta donde nosotros veíamos, siempre era verbal. La amenazaba por teléfono, delante de cualquiera. Una vez hubo un episodio en el jardín del nenito, donde le decía que lo iba a matar al chiquito y la mataría a ella", sostuvo Beatriz, quien era una de las confidentes de Luciana.

La joven -que se encontraba cursando cuarto año del Nivel Inicial- habría soportado los ataques de su pareja, los cuales se acrecentaban cuando él estaba bajo los efectos de sustancias tóxicas. "Ella me decía: ‘me ha ahorcado, me tiene encerrada en la pieza, no me deja salir con los chicos a la casa de mi madre’, ella tenía una vida atormentada a lado de él, que estaba enfermo por las drogas", agregó Beatriz.

La pareja mantuvo una relación de al menos siete años y hacía cuatro años que Luciana había decidido salir de la casa donde residía con el acusado, sus hijos y su suegro, para buscar refugio y una vida más tranquila con sus hijos.