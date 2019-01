Amenazó con asesinar a su concubina y a los dos hijos

Fotos PRESO. Díaz ya fue enviado a la sombra de una celda, por decisión de la Fiscalía.

Un albañil lanzó una seguidilla de amenazas de muerte contra su familia, la mujer huyó de la casa y encontró ayuda en un patrullero que pasaba.

Según la causa que instruye la Comisaría del Menor y la Mujer Nº 1, la víctima resultó Yolanda Marcela Orieta, del Bº Borges.

La misma habría denunciado a su concubino, Darío Daniel Díaz, de 34 años, pareja hace 5 años.

Según la presentación, el acusado tiene un hijo de dos años y ella, una nena de 13, de otra relación.

Vociferó furia

En el almuerzo. Díaz empezó a provocar a su hijastra. "Vos sos una p... y tu madre tiene un m...", habría insultado a ambas.

Acto seguido, Orieta habría terminado de cocinar y se dispuso almorzar en busca de paz.

Lejos quedó ese deseo, ya que Díaz tomó el plato y lo estampó contra el piso, diseminando su contenido por todo el comedor.

Llorando, desolada, Orieta inició el duro trabajo de limpiar el piso y recoger la comida, que con tanto esmero había elaborado.

Fuera de casa

Díaz tomó en brazos a su hijo y se marchó a la casa de su madre, a pocas cuadras.

Retornó ebrio a la tarde y reinició la provocación.

"Llamá a tu hermano y a la policía para que te termine matando a vos y a los chicos", habría gritado.

Luego, tomó un cuchillo y lo puso debajo del colchón. Orieta aprovechó un descuido. Lo sacó y lo ocultó.

"Me llegas a denunciar, lo mató a mi hijo y me mato yo", insistió con su línea de muerte. "¿Viste cómo mató el policía a la mujer? Está especial para matar. Me baño, salgo, cambiate y te mato", propuso, con macabra perversidad.

Atemorizada, Orieta sacó a sus hijos a la calle y el paso fortuito de un patrullero la rescató de las garras del albañil desquiciado.

Con semejantes ataques, la fiscal Cecilia Gómez Castañeda no dudó y lo mandó a encerrar.