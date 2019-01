YPF y Shell bajaron los precios de sus combustibles entre $0,40 y $0,75

Fotos CAMBIO. Los surtidores de YPF reflejaron en la mañana del lunes los nuevos precios de los combustibles.

08/01/2019 -

La petrolera estatal YPF junto con su controlada Refinor y la angloholandesa Shell, rebajaron los precios de sus combustibles en Santiago del Estero. La primera de ellas desde la madrugada del martes y la restante, a partir de las primeras horas de hoy.

En el caso de YPF y Refinor, la merma se ubicó entre los $0,41 y $0,75 con la quita más importante en los combustibles Premium mientras que en los surtidores de la petrolera Shell, la baja fue más acotada en un promedio de $0,40 por litro, según informaron expendedores de esa marca.

La confirmación de la baja en los precios a nivel local de YPF la dio el titular de la Cámara de Expendedores, Pedro Llorvandi, quien, además, indicó que "todas las demás petroleras van a seguir el mismo camino para estar más cerca de los precios de YPF y no perder mercado".

Tras la merma, los valores en los surtidores de YPF quedaron en $40,99 para el litro de nafta Súper (antes $41,44), $45,99 la Infinia (antes $46,71), $37,99 para el gasoil 500 (antes $38,40) y $44,49 para la nafta Infinia (antes $45,24).

De esta forma, la baja por litro fue de $0,45 en el caso de la Súper, de $0,72 en el caso de la nafta Infinia, de $0,41 en el gasoil normal y de $0,75 en el diésel Infinia. La merma, equivale a una reducción de 1% en el precio de los combustibles normales tanto nafta como diésel y de 1,5% en el caso de los Premium de YPF.

Shell

En tanto, la empresa Raizen Argentina, licenciataria de la petrolera Shell en el país, decidió bajar menos del 1% sus precios del diésel común y la nafta súper a partir de la medianoche, una revisión moderada para acompañar la baja del crudo internacional y la estabilidad cambiaria.

Raizen decidió que los surtidores de las estaciones de Shell reflejen en el caso de Fórmula Diésel una rebaja del 0,72% y en el de la súper otra del 0,59%. En cambio los productos Premium -nafta y gasoil- no tendrán modificaciones.

De esta forma, desde los primeros minutos de hoy los combustibles de Shell en Santiago tienen los siguientes precios: La nafta Súper $42,14 el litro, la VPower $46,94, el gasoil Formula Diésel $38,44 y el VPower Diésel $45,44.

La rebaja de las próximas horas es la segunda que concretará Shell en un mes para las naftas, ya que el 3 de diciembre había dispuesto una modificación de hasta -1,5%, mientras que en aquella oportunidad las dos variedades de gasoil registraron incrementos de hasta 1,74%.

YPF y Shell dominan más del 75% del mercado de combustibles, y no se descartaba en el sector que en las próximas horas Axion, adopte una similar política de precios.

Las correcciones permitieron que los combustibles quedaran entre los más baratos de la región, según globalpetrolprices.com. En las naftas, el precio en dólares pasará a ser de U$S 1,04 por litro, en Perú es de U$S 1,08; en Brasil U$S 1,12; Chile U$S 1,26; y en Uruguay U$S 1,70.