Andreozzi fue llamado para volver a jugar y celebró

08/01/2019 -

Guido Andreozzi estaba en su hotel, aburrido y con pocas expectativas de participar en el ATP 250 de Sídney, torneo al que no había logrado ingresar tras perder el domingo en la clasificación ante el ruso Andrey Rublev.

Sin embargo, se dio lo que ya casi no esperaba. Primero se lesionó el también ruso Daniel Medvedev y luego el chileno Nicolás Jarry no pudo comenzar a jugar por una lesión en uno de sus pies, que le impidió entrar en calor con normalidad. Fue allí que el tenista bonaerense recibió el llamado que tanto esperaba para ingresar al cuadro principal del torneo australiano como perdedor afortunado, y no decepcionó. Andreozzi recorrió a toda prisa los 500 metros que lo separaban del hotel hasta la court número 1 del Sídney Olympic Park Tennis Center, y allí venció al local Matthew Ebden, 47 del mundo, con parciales de 3/6, 6/3, 6/4.