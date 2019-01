El cantante contó cómo ve a la Argentina

08/01/2019 -

Siendo muy joven, Leo Dan emigró en busca de oportunidades. A la distancia, instalado en Miami, tiene una mirada sobre la Argentina a la que siempre quiere volver.

"Aquí en Estados Unidos no hacen huelga, es más se matan por conseguir otro trabajo, y la pelean y la luchan, y veo a la Argentina, y es puro paro, y creo que así ningún país sale adelante. Está bien que hay mucha injusticia, pero la injusticia la agrandamos más cuando no vamos a trabajar, cuando no producimos, cuando no hacemos cosas que tengan que beneficiar al país. Y si suben políticos hacen negocio para ellos... yo no sé, me da tristeza por eso", reflexionó.

Y agregó: "Pero hay mucha gente de la Argentina que está bien, hay mucha gente que viaja, que gasta, que compra. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a pensar a imaginar cosas y producir porque el país no se saca con quedarse en casa, se saca poniendo el hombro y luchando y haciendo cosas".

Leo Dan también contó que siempre reza por la Argentina e invitó a alinearse con Dios. "Si estamos con Dios, y nos basamos en su palabra y la aplicamos, la gente progresa", resumió.