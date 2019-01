Leo Dan, en la noche histórica de Hollywood

08/01/2019 -

Piel de gallina. Así resume Leo Dan desde Miami lo que sintió al escuchar durante la transmisión de los premios Globo de Oro, la canción "Te he prometido", que es de su autoría y que forma parte de la banda sonora del filme "Roma", el cual se consagró como "Mejor película extranjera" y le permitió al mexicano Alfonso Cuarón alzarse con la estatuilla a "Mejor Director".

"Cuando nombraron la película Roma como ganadora y comenzó a sonar ‘Te he prometido’ y el público empezó a aplaudir, sentí piel de gallina. Es como estar jugando en las grandes ligas", dijo Leo Dan en comunicación telefónica desde Miami.

El tema que compuso este atamisqueño, que emigró hace muchos años de Santiago del Estero, pero que siempre vuelve al pago, se escuchó también durante el triunfo de Alfonso Cuarón como Mejor Director.

"La gala de los Globo de Oro me hace sentir importante, porque que un mexicano me haya incluido en una obra tan prestigiosa como es ‘Roma’, que ya ha ganado otros premios, y que me dé la posibilidad de que el mundo siga escuchándome, es algo que me pone muy feliz", remarcó el santiagueño.

No solo para Leo Dan, sino para Hollywood mismo la 76ª edición de los premios que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera fue una noche histórica porque la música latinoamericana se hizo presente en dos ocasiones emocionando a los latinos que se encontraban en la ceremonia.

El tema que el santiagueño compuso a finales de la década del 60 se convirtió en un éxito durante 1970, sobre todo en México, adonde se desarrolla el filme que narra la historia de la nana de Alfonso Cuarón.

"La película comienza con mi canción, en una época en la que también se escuchaban temas de Rocío Durcal y Juan Gabriel. No deja de ser un orgullo y un honor formar parte de ese filme", contó Leo.

Y si bien le dio mucha alegría esta proyección "amplificada" de su obra, ayer por la mañana, al escuchar los noticieros de la Argentina se apenó porque, según señaló, le dieron "más bola a Lady Gaga y a mí ni me mencionaron, eso que soy argentino. Eso se llama resentimiento o maldad o no les interesa. A mí me da tristeza, porque uno hace patria adonde ande, en nombre de la Argentina, y si el país no te apoya te sientes apenado".

No obstante, agradeció al gobernador de Santiago del Estero, Dr. Gerardo Zamora por haber hecho un espacio en sus actividades para llamarlo personalmente por teléfono y felicitarlo. "Se ve que está interesado en su gente. Por eso mis respetos para Gerardo", dijo.

Leo Dan tenía planes para venir a Santiago del Estero, pero su agenda, cargada hasta mayo de este año, se lo impide. "Tengo shows por Colombia, Italia, España y viajaré por primera vez a Israel. A Jerusalén estoy planeando ir con toda mi familia. Será algo muy emotivo recorrer también la tierra por la que anduvo Jesús", adelantó.

Mientras tanto, Leo Dan prepara su segundo disco al estilo "Celebrando a una leyenda", con artistas invitados, en la que reversiona sus grandes éxitos. Precisamente en su último disco incluyó el tema "Te he prometido", que lo canta junto a Ricardo Montaner.

"El tema tiene como 70 versiones hechas con otros artistas que la grabaron con Mariachis, y la hicieron también bachata", señaló Leo Dan, quien bromeó que para componer la canción no recuerda en qué se inspiró, aunque sabe bien que "no fue en los políticos, porque son pura promesa", se rió.