Tenía tres hijos y descubrió que era infertil: demandó a su exesposa por una suma millonaria

Hoy 16:26 -

Richard Mason, un empresario multimillonario británico se enteró que no era el padre biológico de sus tres hijos luego de realizarse unos estudios y confirmar que era infértil de nacimiento.



La madre de un joven de 23 años y dos gemelos de 19 deberá pagarle a Richard 318.000 dólares, según lo decidió un juez local. El empresario de 55 años no quedó conforme porque luego de que se separaron en 2007, la mujer le pidió dinero constantemente por la manutención de los chicos.



Todo comenzó cuando Richard se realizó unos estudios y los médicos le diagnosticaron fibrosis quística. Los análisis de la enfermedad hereditaria fueron contundentes: siempre fue infértil. No había posibilidad alguna de que fuera el padre biológico de sus tres hijos.



Tras esos resultados, el británico confrontó a su exesposa y, para aportar datos a la Justicia, decidió hacerse una prueba de ADN. Los resultados no fueron necesarios. Acosada por las evidencias, la mujer no tuvo más opción que confesar.



La madre de los tres jóvenes le había sido infiel a Richard, pero se negó a detallar si sus hijos eran del mismo padre.



Por su parte, Richard la demandó por fraude y busca recuperar parte de los 5 millones de dólares con los que su ex se quedó luego del divorcio, informó el Daily Mail.



Según el medio británico, el empresario aseguró que está devastado: "No sabes qué es real y qué no, como si estuvieras viviendo la Matrix. Un día alguien te dice: 'Todo lo que sabías y todo lo que pensabas que era sólido y verdad no es real, y nunca existió. Tú no eres el padre, no puedes tener hijos, tu nombre no tendrá un legado'".



A pesar de la prueba de ADN y de su infertilidad, Richard aseguró que lo mejor de ese matrimonio fueron “sus hijos” como aún los llama. "No soy el padre, lo sé, pero sigo siendo el papá. Cuando hablo de ellos a otras personas, naturalmente, después de 21 años, digo 'mis hijos'. Luego tengo que parar, corregir lo que dije y decir: 'los hijos que pensé que eran míos'", lamentó.