FÚNEBRES | 9 de enero de 2019

09/01/2019 -

FALLECIMIENTOS

Norberto Enrique Mosso Capovilla

Samuel Antonio Fonseca (La Banda)

Santos Cuba

Rafaela Ahilda Torres (La Banda)

Ramón Heberto Vera

Héctor Ramón Saganías

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CATÁN, NILDA ALEJANDRINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/19|. Los compañeros de trabajo de su hermana Zulma: Cra. Irma Fillipa, Cra. Victoria Fiad, Celina Peralta, Mary Cardozo, Carlos González, Miriam Santillán, Cesar Paz, Cesar Moreno, Claudia Bulacio, Luis Mondolo, Rodo Díaz Yolde, Richard Urquiza, Noemí Peralta, Cristina Rosa, Ely Quinteros, Sandra Terrebile, Valeria Lodi, Hugo Infante participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, GLORIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/19|. Su esposo Luis Aldo Rojas, sus hijos Leticia, Marcia, Eugenia nietos, bisnietos, su hermana Alicia particip. su fallec. sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CORONEL, GLORIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/19|. La comunidad Educativa de la Esc. Nº 23 Manuel Belgrano, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Abuela del profesor Leandro Borges, rogamos a Dios por la resignación de la flia. Elevamos oraciones en su memoria.

CUBA, SANTOS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Sus hijos: Santy, Augusto y Adrián Cuba, sus nietos: Nazarena, Maxi, Santino y Rafael, part. su fallec. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cement. La Piedad. C. de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S.V) CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CUBA, SANTOS PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Pedro Mulki y Sra. sus hijos Gabriela, Gustavo y Zulema y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

CUBA, SANTOS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Su hijo Augusto Cuba e hija política Jorgelina Nahas, te despiden con profundo dolor y ruegan oraciones en tu querida memoria.

CUBA, SANTOS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Su nieto Máximo Adrian Cuba Navarro y familia Navarro, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CUBA, SANTOS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Su sobrino Santos Daniel Cuba, su esposa Rita Elizabeth Ríos, sus hijos Facundo y Delfina, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CUBA, SANTOS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Ramón Aguaisol, Olga, Livio y Nelson participan con profundo dolor el fallecimiento del profesor Santos Cuba, acompañando a sus hijos por la irreparable pérdida y elevando oraciones en su memoria.

CUBA, SANTOS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Cristina de Terrera, sus hijos Fernando, María Mercedes y Marcelo participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Santos y acompañan a Marta y demás fliares. en tan difícil momento.

CUBA, SANTOS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Ángel Domingo Cuba, Laura Saad y sus hijos Domingo y María Laura participan con dolor su fallecimiento.

CUBA, SANTOS PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Su cuñada Ramona Carmela Borsellino, sobrinos Sara Liliana, Clara y Claudio participan con profundo dolor de su fallecimiento, se ruegan oraciones en su memoria.

CUBA, SANTOS PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Zulema Mulki, sus hijas Camila, Gimena y Carolina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en tan doloroso momento.

CUBA, SANTOS PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Lucrecia Cisneros y sus hijas Jazmin y Mariángeles participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CUBA, SANTOS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Haremos siempre brillar la sonrisa de tus hijos. Gringo, Graciela, Ivana, Lourdes, Tomas y Lily, Sergio y flia., participan con dolor su fallecimiento

CUBA, SANTOS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. La Asociación Santiagueña de Básquet de Veteranos acompañan a su presidente Prof. Salvador Cuba en estos momentos de profunda tristeza. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

CUBA, SANTOS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Federico Trouvé y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su descanso en paz.

CUBA, SANTOS PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Camilo Carranza, Dora Carranza y Ricardo Carranza participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su hermano Salvador y a toda su flia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CUBA, SANTOS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Gladys E. Runié de Nahas, Osvaldo Nahas y flia., Patricia Nahas y flia., Pamela Nahas y flia., y Sara Chequer, acompañan en su dolor a su hijo Augusto Cuba y flia., Elevan oraciones en su memoria.

CUBA, SANTOS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Flia. Azar, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos Santi, Augusto y Adrian. Elevan oraciones en su memoria.

CUBA, SANTOS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. René Trouvé, Maria Mercedes Santillán y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CUBA, SANTOS PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Compañeros y amigos del Newcon Santiago de su hermano Chochi participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CUBA, SANTOS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Tito Suarez, participa con gran pesar el fallecimiento de su amigo Santos. Ruega oraciones en su memoria.

CUBA, SANTOS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Miguel Ángel Rodríguez y Maria Cristina Frediani, despiden con gran tristeza al querido Santos. Acompañan a toda la flia. Cuba en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CUBA, SANTOS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Teresita Cuba y Julio Daher y sus hijas Andrea, Carolina y Agustina, participan el fallecimiento de su tío Santos. Elevan oraciones en su memoria

CUBA, SANTOS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Suny Cuba y Daniel Larsen y sus hijos Cristian, Federico y Benjamín, participan con mucho dolor la pérdida de su tío Santos y ruegan oraciones en su memoria.

CUBA, SANTOS PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Tus alumnos del Gimnasio siempre te recordaremos con cariño, como el gran Profesor que fuiste, Acompañamos a Adrian en este momento de gran dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CUBA, SANTOS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Prof. Sebastián Simonetti y flia., Prof. Pablo Simonetti y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CUBA, SANTOS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino ". Raquel, Silvia, Daniel, Monica y Anita Bellomo, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CUBA, SANTOS PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. El grupo de profesoras jubiladas de educación Física, acompañan al amigo y colega Prof. Chochi Cuba en tan profundo dolor por el fallecimiento de su hermano Santos. Ruegan oraciones en su memoria.

CUBA, SANTOS PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. El presidente Interventor del IOSEP CPN. Raul O. Ayuch; Gerente General CPN. Graciela Muratore de Corona, Miembros del Consejo Gremial, sindico, gerentes de Área, Auditor Interno, Asesores legales y de presidencia, personal Administrativo y de Maestranza de Casa Central participan del fallecimiento del papá de nuestro compañero de trabajo Santiago Cuba.

ELJALL, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Los Dres; Agustin Pedro Rimini Olmedo y Agustin Rímini Carol, con sus respectivas flias., despiden el Amigo Carlos.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Rudy A. Contreras, Teresita Castaños, hijos y nietos despiden a Lito con mucho dolor y acompañan a Dora y toda su flia. con mucho cariño. Rogando una oración por el eterno descanso de su alma.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Su prima Tuky Contreras de Cibanik, sus hijos Leonardo y Lynette, Alejandro y Eugenia, y nietos participan con dolor la partida de Lito y acompañan a Dora y flia. en este difícil momento.

JIMENEZ, EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Sus familiares participan de su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cemet. La Piedad a las 17 hs.Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MOSSO CAPOVILLA, NORBERTO ENRIQUE (Tata) (q.e.p.d.). Falleció el 8/1/19|. Su esposa Anny, sus hijos Marcelo y Eugenia Morán, Juan José y Mercedes Arredondo y María de la Cruz Mosso, su hijo político Fernando Güel, sus nietos Facundo Güel y Julia Piazzolonga, Agustina Güel y Martin di Domenica y Joaquín Güel, María Florencia Mosso, Ana Carolina Mosso y Hugo Rodriguez Turk; Ana Sofia Mosso y Diego Ignacio Mosso, sus bisnietos Felipe y Bruno di Domenica Güel; y Chavela Güel. Su fiel colaboradora Ada Villavicencio Ledesma participan con gran dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados en el cementerio Parque de la Paz hoy a las 9 hs previo responso efectuado en la capilla del mismo.

MOSSO CAPOVILLA, NORBERTO ENRIQUE (Tata).(q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Susana Rodríguez de la Rúa, sus hijos Virginia y José Bulacia, Cecilia y Martín Domínguez, sus nietos Martín, Baltasar, Manuel y Rosario participan con dolor el fallecimiento del querido amigo Tata y lo despiden con cariño elevando oraciones en su memoria.

MOSSO CAPOVILLA, NORBERTO ENRIQUE (Tata) (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Guillermo Montenegro e Inés Bruchmann, sus hijos Inés Cantizano y Hugo Mac Gaul, José Cantizano y Luis Cantizano y Fernanda Ferreira Lesyé, sus nietos Carolina y Santiago Mac Gaul y Sofía y Bautista Cantizano participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia elevando oraciones en su memoria.

MOSSO CAPOVILLA, NORBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. María Angela Pernigotti de Arredondo y sus hijos Claudio, María Ángela, Martín, María Mercedes, Alejandro, Victorio e Inés participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MOSSO CAPOVILLA, NORBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Susy Rivero, Eugenia, Lucrecia y Claudia Morán participan del fallecimiento del querido Norberto y acompañan a toda su familia.

MOSSO CAPOVILLA, NORBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Participan con profundo dolor su fallecimiento, sus amigos de siempre Patricia Beltrán y sus hijos Agustina María, María Dolores, María Julia y Patricio Ordoñez Beltrán con sus respectivas familias. Siempre vivirás en nuestra memoria.

MOSSO CAPOVILLA, NORBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. La subcomisión de Rugby del Santiago Lawn Tennis club participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a su hijo Juan en este momento. Ruega oraciones en su memoria

MOSSO CAPOVILLA, NORBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Claudio Arredondo y María Paula Araya, sus hijos Claudio, Magdalena, Isabel, Paula y Lourdes participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y consuelo a su esposa, hijos y nietos.

MOSSO CAPOVILLA, NORBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.)Falleció el 8/1/19|. Aurora Josefina Capovilla, Josefina Ortiz de Capovilla, Eugenia y Alejandro Capovilla participan con profunda tristeza su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y ruegan por la pronta resignación cristiana de su familia

MOSSO CAPOVILLA, NORBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Hugo Rodríguez, María Cecilia Turk y sus hijos Alejandrina y Federico Segura, Valentín, Rocío y Hugo participan con pesar su fallecimiento y acompañan con oraciones a toda su familia.

MOSSO CAPOVILLA, NORBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos Susana Josefina, Mario Ramon, Cesar Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas flias., participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MOSSO CAPOVILLA, NORBERTO ENRIQUE (Tata).(q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Lita Berdaguer e hijos participan con dolor el fallecimiento de su amigo Tata y acompaña a toda su familia en estos tristes momentos.

MOSSO CAPOVILLA, NORBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Emilse Suanabar de Benavente, sus hijos Oscar y Rodolfo Benavente y familias participan el fallecimiento del estimado amigo Norberto y desean resignación para su esposa Ani, hijos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

RESK DE RAFAEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Sus primos Raúl José Jalaf, Gladis Isabel Jalaf de Colasioppo, Edis Vilma Jalaf de Taín y Roberto Jorge Jalaf y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.-

RESK DE RAFAEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Blanca Nuno de Figueroa participan su fallecimiento con profundo dolor de la amiga y hermana en el afecto de la extinta Sra. María de Nuno, recordando momentos de la vida en su idioma árabe, gran mujer en todo sentido y con todos, la recordare siempre con inmenso cariño. Recibiendo oraciones en su memoria.

RESK DE RAFAEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Daniel F. Yocca y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su entrañable amigo José y ruegan oraciones en su memoria

RESK DE RAFAEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Sus vecinos Alberto Marnero y Teresita Flores e hijos participan de su fallecimiento.

RESK DE RAFAEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Mario Enrique Anna y familia acompañan en este triste momento a sus hijos Carlos y José y demás familiares. Elevan oraciones en su querida memoria

RESK DE RAFAEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Oscar Muratore y Julia Escolano de Muratore; Dra. Analia Muratore y familia, acompañan a toda su familia en este momento de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

RESK DE RAFAEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Martín Muratore, Cristina Manzur, Antonella y Nacho Manzur acompañan a su familia en este momento de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

RESK DE RAFAEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Rulo Mulki y Nena Neme participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en estos tristes momentos. Se eleva una plegaria en su memoria rogando por el eterno descanso de su alma.

SAGANIAS, HÉCTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Su esposa:Silvia Diaz, sus hijos: Damián, Jonathan y Nelson, hijos Pol. y nietos part. su fallec. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cement. El Descanso. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S.V.) AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SÁNCHEZ DE SANTOS, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. Elena Piñón y Enrique Anna acompañan a su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

VERA, RAMÓN HEBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 8/1/19|. Su sobrino y ahijado Fernando Ariel Vera participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega al Señor por su eterno descanso.

DÍAZ VDA. DE MENTESANA, IRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/19|. "Dale Señor el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Su sobrina Nora Ponce de Gómez, sus hijos Dra. Susana, Claudia, Daniel y CPN Marita y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FONSECA, SAMUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Su esposa Paulina Díaz, sus hijos Carlos, Luis y Gastón h. políticos María, Gladys, y María, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio la Misericordia Cob. Iosep. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

MAGNONE, BLANCA FLOR JOSEFINA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Sus hijos Jorge, Atilio, hijos pol. Teresa, Marito y nietos y bisnietos y demas fliares partic. fallecimiento sus restos fueorn inhumados cementerio La Misericordia. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SOSA, SANTIAGO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/19|. "Que el Señor te reciba en su morada eterna y te colme de bendiciones". La Comunidad Educativa del "Jardín de Infante Despertar", participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo de nuestra querida compañera Beatriz Gómez. Ruega una oración en su memoria.

TORRES, RAFAELA AHILDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/19|. Sus hijos Faustino, Federico, Esteban, Selva, Aurora, julia Ruiz Tolles sus nietos Esteban, Federico, Franco, Facundo, Estefanía, Ruiz y demás familiares sus restos fueron cremados en el día de ayer. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

ATALAH, ROBERTO SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Dra. Gladys Saleme de Figueroa y familia participa con profundo pesar su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria y consuelo para su familia. Frías.

ATALAH, ROBERTO SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Dr. Horacio Figueroa, su esposa Teresita Bailón, sus hijos María Elena Horacio y Juan Manuel, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

ATALAH, ROBERTO SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Dra. María Elena Figueroa, su esposo Gustavo Yadón, sus hijos Federico y Agustín participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

ATALAH, ROBERTO SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. La Asociación Cooperadora y comunidad educativa de la Escuela Técnica N° 5 Dr. Ramón Carrillo participan con profundo dolor el fallecimiento del ex docente de esta casa de estudios y primo del docente jubilado Prof. José Antonio Trad. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de dolor. Frías.

ATALAH, ROBERTO SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. El Dr. Gustavo Yorbandi, personal médico y empleados del Hospital Zonal de Frías, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

ATALAH, ROBERTO SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Ing. José López y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su muy querido e inolvidable amigo. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

ATALAH, ROBERTO SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Walter Ceballo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

ATALAH, ROBERTO SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Osecac y el Sindicato de Empleados de Comercio participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

ATALAH, ROBERTO SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. El Sindicato de Trabajadores y Obreros de la Sanidad (TOS) participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías

ATALAH, ROBERTO SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Dr. Gustavo Videla, Dr. Juan Carlos Elean, Dr. José A. Díaz participan con profundo pesar el fallecimiento del querido colega y amigo Salomón, saludan a su familia y ruegan oraciones en su memoria..

ATALAH, ROBERTO SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Marcelo Daher, Maribe Aiquel de Daher y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Salomón Atalah.- Ruegan oraciones en su memoria

ATALAH, ROBERTO SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. El Consejo de Bioquímicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su matriculado y acompaña en este difícil momento a su familia. Se ruega oraciones en su memoria.

ATALAH, ROBERTO SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. La Comisión Directiva del Consejo de Bioquímicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su matriculado y acompaña en este difícil momento a su familia. Se ruega oraciones en su memoria.

ATALAH, ROBERTO SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. José Luis Salman, María Yadón y familia, Olga Yadón de Sámez y familia y Naual Yadón de Ichari y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

ATALAH, ROBERTO SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Los bioquímicos de Frías, doctores: Perla Harón, Gladys Barbieri, Daniela Chayep, Silvina Grosso, José Luís Hermandez, Jorge Bosco y Mauro Duarte, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido colega y amigo. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

ATALAH, ROBERTO SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Los hijos de Antonio y María Charubi, Chichí, Lalo, Nena y María, nietos y biznietos participan con profundo dolor su fallecimiento y piden a Dios consuelo para sus familiares y amigos. Oraciones en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin. Frías.

CENICE, PABLO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/18|. Olga Yadón de Sámez, Martín y Florencia Sámez, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

CENICE, PABLO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/18|. Personal de la estación de servicio YPF de Lavalle participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su compañera de trabajo Paola. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ABDALA DE EBERLÉ, VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/10|. Su esposo Roberto Eberlé y sus hijas Dra. Vanina Eberlé, Jazmin, Karime y Halima, hijo político Emanuel y su nieta Isabella Sarnago, invitan a la misa que se llevará a cabo hoy a las 20, en la Iglesia San Francisco, al recordarse 9 años de su fallecimiento, para rogar por el eterno descanso de su alma.

ROBLES, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Tu hijo Juan Marcelo, y nieta Antonella, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santísimo Sacramento Bº Borges. Vivirás eternamente en nuestros corazones.

SÁNCHEZ DE SANTOS, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. Su esposo Felipe Santos, sus hijos Patricia y Sergio agradecen a familiares, vecinos y amigos por el acompañamiento de este doloroso momento e invitan a la misa que se oficiará hoy en Catedral Basílica a las 20.30 hs, rogando por su eterno descanso al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

HERRERA, DALIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/18|. Mamá viajaste al firmamento para reencontrarte con los abuelos y los tíos, ese era tu deseo constante. Y aquí quedamos mi padre y yo esperándote aún sabiendo que no regresarás. Mamita hermosa cada día se nos hace más difícil tu ausencia, no podemos evitar que nuestras almas lloren. Fuiste una guerrera incansable y lo mejor de nuestras vidas fue tener a una madre y esposa como tú. Por siempre estarás en nuestros corazones mi CHOCHITA. Por siempre serás nuestro amor eterno y la más grande bendición en nuestras vidas. Al cumplirse un mes de su fallecimiento invitamos a la misa en tu memoria en la Parroquia Santiago Apóstol hoy a las 20:30 hs.

LIZONDO, CANDELARIO (Lalo) (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. Tu vida estuvo llena de virtudes, hombre sencillo y de un gran corazón. Así te recordaremos, con amor y cariño pidiéndole a Dios que te reserve un lugar de privilegio''. Tu resposa Selva, tus hermanos Koqui, Raúl, Nilda, Anita y tus sobrinos agradecen al Taller de Memoria del Club de Abuelos de La Banda, a familiares y amigos que nos acompañaron en tan duro momento e invitan a la misa que se celebrará hoy ( miercoles 9) a las 20:30 horas en la Parroquia Santiago Apóstol.

LIZONDO, CANDELARIO (Lalo) (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. Fuiste lleno de virtudes de un gran corazón. Te recordaremos con Amor y cariño.¡ Pidiendole a Dios que te reservo el lugar de privilegio. Tu esposa Selva, sus hermanos Koqui, Raúl y flia, Nilda y flia. Agradecen al Taller de Memoria del Club de Abuelos de La Banda, a todos los fliares y amigos, que nos acompañaron en este momento. Invitan a la misa en la Parroquia Santiago Apóstol a las 20:30 hs.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

HERRERA, MARÍA ADELECIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/13|. Querida madre hoy hace 6 años que no estás a nuestro lado, te fuiste dejándonos un gran dolor y un vacio enorme, nunca te vamos a olvidar. Por mas que pasen los días, los años, siempre estarás en nuestros corazones. Gracias por todos los momentos vividos, te queremos viejita linda. Sus hijos Selva, Ely, Javier, Matías, Andrés y su nieto Francisco, invitan al responso que se realizara en el cementerio de Laprida hoy a las 19 hs.