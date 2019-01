Orientarán el flujo migratorio a las distintas provincias

09/01/2019 -

El director Nacional de Migraciones, Horacio García plantea la necesidad de orientar el creciente flujo migratorio ‘hacia las distintas provincias del país, ya que -según las cifras oficiales- el 83% de los inmigrantes se instaló en la ciudad de Buenos Aires y el primer cordón del conurbano.

‘Si no se resuelve el problema de la minoría de extranjeros que vienen a delinquir, no podemos pasar a este segundo paso que es direccionarlos a las provincias. Y si no resolvemos este tema, con la proyección a 10 años, Buenos Aires va a explotar’, advirtió.

Las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut ya mantuvieron reuniones con Migraciones y otros distritos se van sumando para acordar con la Nación incentivos para extranjeros que se radiquen en sus territorios y ofrecimientos concretos de trabajo.

Médicos, ingenieros, técnicos en distintas especialidades y personal para los corredores frutihortícolas son algunas de las actividades que requieren esos provincias. ‘Río Negro, por ejemplo, necesita 10 mil puestos de trabajo. Hay predisposición de las provincias para avanzar en este tema’, señaló García.

En los últimos meses, el gobierno de Tierra del Fuego organizó en Buenos Aires reuniones con médicos y estudiantes de carreras afines, provenientes de Venezuela, para explorar la posibilidad de incorporarlos a su sistema público de salud.