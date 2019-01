Pella se despidió de Auckland

09/01/2019 -

El tenista argentino Guido Pella concluyó rápidamente su participación en el torneo ATP de Auckland, al ser derrotado ayer por el alemán Peter Gojowczyk en un partido correspondiente a la primera ronda.

El argentino nacido en Bahía Blanca, Guido Pella, 66 del ranking de la ATP, cayó por parciales de 1/6, 6/3, y 2/6, en un encuentro que se extendió por una hora 33 minutos.

El bahiense no tuvo un buen arranque de año. En Doha ganó su primer partido, al turco Cem Ilkel; pero no pudo presentarse a jugar el segundo por una lumbalgia, y de ese modo no defendió la semifinal de 2018 por lo que eso le puede restar puntos para seguir avanzando en el escalafón internacional.

Tras la eliminación de Pella, sólo queda en Auckland el correntino Leonardo Mayer, quien en octavos de final enfrentará al italiano Matteo Berrettini, en otro de los duelos atractivos de la cita tenística en Auckland.

De esta manera, el Yacaré intentará defender el honor del deporte blanco de La Argentina. Habrá que ver si está a la altura del evento.