Junior rechazó la oferta por el volante colombiano Luis Díaz

River busca un reemplazante para Gonzalo Martínez, transferido a la MLS estadounidense, y posó sus ojos en Luis Díaz. Incluso el futbolista colombiano, en las últimas horas deslizó su intención de recalar en el "Millonario". Sin embargo, al parecer esa idea de ambos de unir sus caminos deberá esperar porque el presidente de Junior de Barranquilla, dueño del pase de Díaz, aseguró que el club rechaza la oferta porque "no satisface" a la institución cafetera. "Realmente la propuesta no es aceptada porque no nos llena a nosotros", aseguró Antonio Char, máximo dirigente de Junior, luego de una reunión que mantuvo con el representante del jugador, Carlos Van Strahalen. Según trascendió, River habría ofrecido 5 millones de dólares por el 70% del pase del futbolista que viene de destacarse en el 2018.