Pratto: "Ninguno está con resaca"

Fotos CONCENTRACIÓN. Lucas Pratto se mostró muy predispuesto al trabajo en los primeros días de la pretemporada de River Plate en Punta del Este.

09/01/2019 -

El delantero de River Plate Lucas Pratto aseguró ayer que el equipo arrancó "fuerte" con la pretemporada en Punta del Este, Uruguay, y que "ninguno está con resaca" con la intención de repetir el éxito histórico en la última Copa Libertadores.





"La felicidad está, todavía sigue, pero ya estamos mentalizados con los partidos del semestre, arrancamos fuerte y ninguno está con resaca", manifestó Pratto en diálogo con TyC Sports.





Pratto, autor de dos goles en las finales con Boca, indicó que tienen un entrenador como Marcelo Gallardo que es "exigente" y el plantel se identifica con él.





"Sabíamos que íbamos a tener pocas vacaciones, recargamos energías con la familia y contento de volver", indicó el "Oso".





El goleador de River en la Copa Libertadores con cinco tantos aseguró que el segundo semestre de 2018 fue "muy bueno" para él y que hizo "goles importantes" que lo dejaron conforme.

A su vez, reveló que recibió "algunos llamados de otros clubes", pero dejó en claro su continuidad en la institución de Núñez.





"Vine para quedarme y no me voy a ir tan rápido a no ser que me echen. El año pasado fue bueno y queremos que la gente siga festejando", agregó Pratto.





El ex Boca Juniors, Tigre y Vélez Sarsfield también hizo referencia al retiro del atacante uruguayo Rodrigo Mora con quien compartió varios meses de concentración.

"Lo queremos porque como persona es impresionante. Acá hay un grupo espectacular y a cualquiera que le hubiese tocado nos íbamos a poner tristes. Mora tenía siete años de carrera más y disfrutaba estar acá. Cuando no nos salían las cosas, nos alentaba. Tomó una decisión fuerte y le deseamos lo mejor, lo queremos mucho y lo apoyamos siempre", manifestó Pratto.





Por su parte, el juvenil mediocampista Exequiel Palacios aceptó que "hay chances" de ser contratado por Real Madrid, de España, en los próximos días.





"Es difícil no dejarse llevar por todo lo que dicen en las redes sociales, que se habla del Real Madrid. Trato de estar tranquilo en mi cabeza y disfrutar del día a día", dijo Palacios en diálogo con ESPN.





Palacios, de 20 años, continuaría en el club de Núñez hasta junio y luego pasaría en uno de los equipos más poderosos del mundo.





"Mis amigos de River me piden que me quede a vivir acá. Mi familia respetará mi decisión, siempre me acompaña", indicó Palacios.





El plantel de River llevó a cabo el segundo día de trabajo físico intenso en Punta del Este, Uruguay, a través de un doble turno con ejercicios de coordinación, velocidad y potencia en el gimnasio del predio Solanas.

Visita de Driussi

El delantero de Zenit, de Rusia, Sebastián Driussi visitó al plantel en Solanas y saludó a su ex compañero el uruguayo Camilo Mayada, quien cumplió 28 años.

Driussi se formó en las divisiones juveniles del club, fue transferido en 2017 y mantiene contactos con referentes del plantel.





River Plate continuará hoy con los trabajos de pretemporada en Uruguay. El 15 de enero enfrentará a Nacional de Montevideo en un amistoso programado en Maldonado y cuatro días después recibirá a Defensa y Justicia en un partido postergado de la Superliga.





El último campeón del máximo certamen continental defenderá el título este año en busca de la tercera Recopa Sudamericana y mejorar su posición en el campeonato argentino.