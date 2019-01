"Estaba obsesionado; todos los días violaba la perimetral"

09/01/2019 -

Tras el sangriento episodio, los medios nacionales entrevistaron al encargado del edificio donde vivía la policía. Juan Carlos contó que Cejas estaba "obsesionado" con Varela y que "todos los días violaba la perimetral", por lo que se trata de "la crónica de una muerte anunciada".

El portero recordó la cantidad de veces que tuvo que hacer retirar a Cejas del edificio cuando intentaba ingresar y recordó un intercambio de mensajes por chat que mantuvo con la víctima el pasado domingo, cuando le advirtió que la situación iba a "terminar mal".

"‘Ya sé’, me dijo, ‘pero no me puedo ir de país por un loco así, cuando no pueda manejarlo me voy a vivir a Santa Clara con mis padres’, pero no llegó", se lamentó el encargado.