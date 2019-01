Ivana Herrera recibió el premio como Deportista Bandeña 2018

Fotos ENCUENTRO. El reconocimiento fue entregado por el viceintendente Roger Nediani, en compañía del secretario de Desarrollo Humano, Ramiro Barrera y el director de Deportes, Carlos Fischer.

09/01/2019 -

Representantes del Departamento Ejecutivo Municipal entregaron oficialmente a la atleta de fondo Ivana Herrera la distinción de Deportista Bandeña 2018, luego de haber sido elegida en la fiesta realizada el 30 de diciembre, a la que no pudo asistir por compromisos fuera de la provincia, propios de su actividad.

Este reconocimiento fue entregado por el viceintendente Roger Nediani, quien estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Humano, Ramiro Barrera y el director de Deportes, Carlos Fischer.

La atleta bandeña fue consagrada como la figura más importante de la ciudad en materia deportiva durante la tradicional celebración que tuvo lugar en las instalaciones del Cine Teatro Renzi, como parte de las políticas de promoción del deporte impulsadas por el intendente Pablo Mirolo.

En la oportunidad, el viceintendente destacó: "Para nosotros es un orgullo entregar esta distinción a una deportista tan destacada a nivel nacional, además de que es un ejemplo a seguir para los jóvenes de la ciudad ya que a través de la perseverancia y el sacrifico ha logrado obtener diferentes logros".

Agregó: "De esta manera estamos reafirmando el compromiso adquirido por el intendente Pablo Mirolo desde los comienzos de su gestión en lo que hace a las políticas de apoyo a los deportistas bandeños de diferentes disciplinas".

Por su parte, Ivana Herrera señaló: "Es muy importante para mí poder recibir este reconocimiento por parte del municipio que me viene acompañando prácticamente desde que he comenzado con este deporte. No pude estar presente en el día de la entrega de los reconocimientos, pero no quería dejar de reunirme con las autoridades y agradecerles personalmente".

Indicó: "Practico atletismo de fondo desde hace tres años y he tenido numerosos logros hasta quedar posicionada como las tres mejores atletas del país durante el 2017. Estoy muy contenta por el proceso que estoy viviendo, por lo que tengo la seguridad de que durante el 2019 lograré obtener otras marcas".